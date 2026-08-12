Biznis i politika
Apollo preuzima easyJet za 7,7 milijardi dolara, Castlelake odustao
12. kolovoza 2026.
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Britanski niskotarifni prijevoznik trebao bi napustiti Londonsku burzu, a osnivač Stelios Haji-Ioannou zadržava 15 posto udjela
Do kraja ožujka iduće godine trebalo bi biti gotovo preuzimanje britanskoga zračnog prijevoznika easyJeta, vrijedno 5,7 milijardi funta (7,7 milijardi dolara). Za easyJet, koji je poznat po niskim cijenama letova, nadmetale su se američke investicijske tvrtke Castlelake i Apollo Global Management, a svoju petu ponudu, koja je na kraju vrijedila 5,5 milijardi funta, povukao je Castlelake, bez namjere da dâ novu (iako je može podnijeti sve dok većina dioničara na skupštini ne odobri Apollovo preuzimanje).
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