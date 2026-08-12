Gianni Infantino i Superliga: je li FIFA igrala dvostruku igru?

Guardianovi dokumenti otvaraju pitanje je li predsjednik FIFA-e godinama radio na projektu koji je javno osuđivao, a Europa mu sada okreće leđa

Dvostruki agent je, prema špijunskim udžbenicima, čovjek zaposlen u jednoj vladi ili organizaciji, dok zapravo špijunira za neku drugu.

U proljeće 2021., dok su ljudi još naokolo hodali s maskama na licu, čelnici 12 najmoćnijih nogometnih klubova osnovali su takozvanu Europsku Superligu, novo natjecanje zatvorenog tipa u kojem bi se natjecali među sobom, u kojem mali klubovi ne bi sudjelovali, a navijači bi iz tjedna u tjedan gledali samo najjače utakmice između Reala, Barcelone, Manchestera, Liverpoola, Intera, Juventusa i ostalih.

Pandemija je financijski izmučila ove gigante pa je to ekskluzivno natjecanje, o čijem se pokretanju svako toliko raspravljalo u elitnim nogometnim krugovima još od prošlog stoljeća, postalo pitanje nužde. Međutim, otpor na koji su naišli nitko nije očekivao. Momentalno je UEFA zaprijetila da nogometaši odbjeglih klubova neće sudjelovati na natjecanjima pod njezinim vodstvom, uključujući Europsko prvenstvo.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin rekao je da za njega Andrea Agnelli, tadašnji predsjednik Juventusa koji dolazi iz jedne od najmoćnijih talijanskih obitelji, vlasnika Fiata i Ferrarija, više ne postoji. Čeferin je krsni kum Agnellijevoj kćeri. Prosvjedu se priključila gotovo čitava nogometna zajednica, od klubova do udruga, a onda novinari, analitičari i političari. Tadašnji premijer Engleske Boris Johnson spašavao je svoju ukaljalu reputaciju poručujući da Vlada ne podržava takvo kartelsko udruženje koje djeluje protiv osnovnih načela natjecanja.

Nakon dva dana na ulice su izašli navijači i blokirali ulazak autobusa s Chelseajevim igračima na stadion te je postalo jasno da Superliga nema budućnosti pa su velikani objavili da se povlače iz projekta, jedan po jedan, dok ih nije ostalo samo troje: Juventus, Barcelona i Real Madrid, čiji je predsjednik Florentino Perez ujedno predsjedavao čitavim projektom.

U međuvremenu pojavili su se neki medijski napisi da je Superliga imala podršku Giannija Infantina i FIFA-e, ali kada je predsjednik krovne nogometne organizacije napokon rekao da se snažno protivi projektu, ta su nagađanja brzo zaboravljena. Tek je predsjednik španjolske La Lige Javier Tebas tada rekao da ima ozbiljne sumnje vezane uz Infantina i da ga njegova uloga u cijeloj priči brine.

Superliga koja je srušila nogometni poredak

Ideja Superlige nestala je iz javnog prostora, ali preostala trojka, sada pod vodstvom A22 Sports Managementa, tvrtke koja je na sebe preuzela redefiniranje projekta, nastavila je razvijati priču te s vremena na vrijeme, onako suptilno, poručivala da Superliga nije mrtva. Velika pobjeda dogodila se u prosincu 2023., kada je Sud Europske unije u Luksemburgu presudio da su FIFA i UEFA djelovale nezakonito kada su prijetile klubovima osnivačima Superlige te da su iskorištavale svoju dominantnu poziciju.

Perez je tada rekao da je pobijedila sloboda te da više nitko neće imati pravo na monopol nad nogometom. Gianni Infantino rekao je da, uz dužno poštovanje Sudu, odluka ne mijenja ništa te da će FIFA, kao što je uvijek bio slučaj, nastaviti organizirati najbolja natjecanja na svijetu. Sljedeće godine, kada je Agnelli već odstupio iz kluba, Juventus je također odustao od Superlige. Real Madrid je od UEFA-e tražio odštetu, a saga je završena početkom ove godine kada su se Barcelona i Real, kao posljednji dvojac, nagodili s UEFA-om te nakon pet godina pravnih sporova napustili projekt.

Nakon netom završenog Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama Gianni Infantino objavio je da FIFA, koja je, usput budi rečeno, registrirana kao neprofitna organizacija, osniva podružnicu "FIFA Forward Enterprise", čijih bi 20 posto prodala vanjskim ulagačima.

Od zaštitnika nogometa do dvostrukog agenta

Bio je to dan kada se čitava Europa okrenula protiv Infantina i FIFA-e. Na prvu crtu stala je UEFA, koja je zaprijetila bojkotom FIFA-inih natjecanja. Do jučer se o FIFA-i i UEFA-i govorilo u istom kontekstu, kao o onima koji stoje protiv privatizacije nogometa, a sada se UEFA prvi put postavila prema FIFA-i kao onomad prema onima koji su htjeli najveći dio kolača za sebe. Protiv Infantina digli su se navijači, analitičari i političari, a engleski premijer, ovaj put friški Andy Burnham, gradio je reputaciju govoreći da smatra kako Infantino nije prava osoba za vođenje nogometa na svjetskoj razini.

Mediji, razno-razni, krenuli su iskopavati svakojake informacije o Infantinu, a onda je engleski Guardian prije koji dan objavio da se dočepao FIFA-ina dokumenta iz listopada 2020. godine, koji otkriva da su Infantino i organizacija kojoj predsjedava bili duboko uključeni u izradu planova Superlige te da je FIFA trebala dobiti svoj udio u novom natjecanju kojim bi stekla pravo odlučivati o formatu, kalendaru, podjeli novca i ljudima koji vode kompaniju. Superliga je lansirana pola godine nakon ovog navodnog dokumenta pa se ne zna kakva je uloga FIFA-e bila neposredno prije samog pokretanja neslavno propalog projekta.

Imajući na umu odluku Suda Europske unije iz 2023., kojom su otvorena vrata nogometne industrije novim igračima i kojoj je Infantino i sam pridonio svojim navodnim angažmanom u Superligi, predsjednik FIFA-e valjda je mislio da će njegov novi projekt pasti na plodno tlo. Međutim, kada je Donald Trump koji tjedan ranije nazvao Infantina nakon utakmice s Bosnom i Hercegovinom i zatražio poništavanje crvenog kartona Folarinu Balogunu, a FIFA taj nalog ispunila, Infantinova reputacija nepovratno je nestala te se čekao još samo jedan posljednji potez kojim će predsjednik FIFA-e sahraniti samog sebe. I onda se dogodilo to da je predsjednik krovne nogometne organizacije objavio da prodaje dio FIFA-e Thrive Capitalu, tvrtki Joshue Kushnera, brata muža Trumpove kćeri Ivanke.

Savez s Trumpom koji je promijenio sve

Priča o Infantinu i Trumpu groteskna je, a počinje još za vrijeme Trumpova prvog predsjedničkog mandata, kada je Sjedinjenim Američkim Državama dodijeljeno domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2026. Bilo je to vrijeme kada Trumpa još nitko nije shvaćao ozbiljno i puno prije nego što će mu se gotovo čitav svijet nakloniti u novonormalnom svemiru nekoliko godina poslije. Te 2018. godine Infantino je u Bijelu kuću došao s rekordnim brojkama gledanosti iz Rusije, a Trump je u sljedećoj izjavi rekao sve što trebamo znati o njegovu prvom mandatu: "Hajde da vidimo kako će biti 2026. Ja neću biti ovdje. Možda mi, doduše, produže mandat jer ako mi ga ne produže, mediji će biti jako dosadni.

U međuvremenu je Trump doživio svojevrsno uskrsnuće te se 2024. na američkim izborima pojavio u ulozi lidera novog svijeta te glatko dobio još četiri godine u Washingtonu. Koliko se razgoropadio u međuvremenu najbolje pokazuju izjave u kojima nerijetko spominje svoj treći mandat kao opciju, unatoč 22. amandmanu Ustava Sjedinjenih Američkih Država iz 1951. godine, koji propisuje da se nijedna osoba ne može birati više od dva puta.

Međutim, od njegove inauguracije, na koju se pokušao ugurati svatko tko nešto vrijedi, a na kojoj se Infantino našao uz bok najmoćnijim ljudima svijeta, od Muska, Bezosa, Altmana i onih koji su preko noći postali republikanci poput Zuckerberga, pa do danas Trumpova popularnost samo je padala. Kada je tamo na početku 2025. Trump imenovao Infantina kraljem nogometa, navijači su se malo zapitali kamo to vodi, ali Trump je tada još imao solidnih 47 posto Amerikanaca koji su mu davali potporu.

Krajem iste godine nazvao ga je jednim od najvećih ljudi u sportu, a sve je više bilo onih koji su bili spremni argumentirati Trumpu i reći da je možda ipak Leo Messi bio veći. Ili Michael Jordan. Usain Bolt, Novak Đoković. Već netko od njih. Kada je u prosincu prošle godine Infantino uvrijeđenom Trumpu, koji unatoč neviđenoj samopromociji nije dobio Nobelovu nagradu za mir, dodijelio utješnu FIFA-inu nagradu za, kako je rekao, izuzetan i izniman angažman u promicanju mira i zajedništva diljem svijeta, Trumpova potpora već je bila pala na 36 posto.

Nekoliko tjedana nakon Svjetskog prvenstva, koje je trebalo biti vrhunac njihovih osam dugih godina sportske suradnje, Infantino i Trump žive svoje najgore dane kada je riječ o popularnosti. Unatoč tome što nogometna publika uglavnom nema pravo glasa u Sjedinjenim Američkim Državama, nogometni navijači izuzetno su zahvalna publika u mnogim situacijama.

Europa protiv ostatka svijeta

Iako se prvotno činilo da Infantinu nema spasa i da se čitav nogometni svijet okrenuo protiv njega nakon plana o prodaji udjela FIFA-e, u međuvremenu se situacija iskristalizirala i pokazala da su zapravo samo UEFA i Europa do kraja ujedinjene protiv Infantina. Na svim ostalim kontinentima nacionalni nogometni savezi podijeljeni su kada je u pitanju podrška predsjedniku FIFA-e, što otkriva potencijalno duboki razdor između europskog nogometa i ostatka svijeta. Europa nije bila impresionirana prijedlogom da bi svaki od 211 nacionalnih saveza dobio novac kada bi se projekt realizirao, dok mnoge zemlje svijeta jesu.

Afrika i Južna Amerika najveće su Infantinove uzdanice, dok ga je vjerojatno najviše pogodilo to što se krovna organizacija Sjeverne i Srednje Amerike, ona u kojoj je posljednjih osam godina gradio prijateljstva, pridružila europskoj i azijskoj u otvorenom pismu u kojem traže njegov odlazak s pozicije. Javio se i Javier Tebas s početka priče. Kaže da je Infantinova era završena i da se čudi kako ostatak svijeta tek sada shvaća o kakvoj se vrsti vođenja ovdje radi.

Tako, izgleda da se američki biznis ipak nije uspio uvući u europski nogomet. Šala mala. Jedanaest od 20 engleskih prvoligaša u vlasništvu je Amerikanaca, uključujući Arsenal, Chelsea i Manchester United. Mnogi od tih vlasnika ujedno posjeduju i pokoji klub iz NBA-a, NFL-a, NHL-a i ostalih američkih sportskih liga zatvorenog tipa koje sve podsjećaju na ono što je Europska Superliga trebala biti. Najnovija vijest kaže da udio u Liverpoolu kupuju Jeff Bezos i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka.