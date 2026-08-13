U novom broju doznajte tko su 50 najvećih hrvatskih robnih izvoznika

U novom broju analizirali smo kompaniju Jadran Crikvenica, a donosimo i poduzetničku priču Nikole Stolnika, direktora Good Game Globala

Prije su poduzetnici izbjegavali zalaziti u kvartovske kafiće jer bi uvijek naišao znanac s molbom da se zaposli njegova rođaka. Danas na poduzetnike navaljuje ekipa koja ne nudi živu radnu snagu, nego AI agente. Koji su svi odreda, navodno, sigurna investicija u umjetnu inteligenciju s brzim povratom, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Polugodišnji rezultati poslovanja kompanija izlistanih na burzi pokazuju da su prihodi porasli gotovo svima, ali profitne marže većinom onima koji su uložili u kvalitetu svoje ponude. Ulaganjem u materijalnu imovinu, a još više u nematerijalnu. Tko ulaže u kvalitetu prihoda, profitne marže same će mu rasti. Više o formuli uspjeha doznajte u aktualnoj temi.

Produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva vječna je tema na koju se osvrnulo i najnovije izvješće Svjetske banke. Naslovljeno 'Plime promjena (TIDES): Poticanje rasta produktivnosti u Europi i središnjoj Aziji', detaljno analizira izazove produktivnosti u regiji pokazujući kako pogrešna raspodjela resursa, slaba konkurencija i nedovoljno iskorištene tehnologije usporavaju napredak. O preporukama iz izvješća razgovarali smo tijekom njezina kratkog boravka u Zagrebu sa Cécile Niang, voditeljicom prakse za financije, konkurentnost i ulaganja za regiju Europe i središnje Azije.

Nerijetko se u domaćemu javnom prostoru još može čuti posprdna floskula: 'Pa što to Hrvatska uopće proizvodi, što bismo mi to mogli izvoziti?' Za početak, prema konzervativnoj procjeni, dio prihoda na inozemnim tržištima ostvaruje od osam do deset tisuća proizvodnih tvrtki. Budući da ne možemo nabrojiti sve njih, u temi broja donosimo tablicu s pregledom 50 najvećih hrvatskih robnih izvoznika, tek toliko da nevjerni tome barem steknu uvid u to tko su najveći izvoznici. Tih 50 kompanija prošle je godine ukupno ostvarilo 7,4 milijarde eura izvoznih poslova.

U novom broju analizirali smo kompaniju Jadran Crikvenica, a donosimo i poduzetničku priču Nikole Stolnika, osnivača i izvršnog direktora Good Game Globala, zagrebačke tvrtke za organizaciju e-sporta i medija videoigara.