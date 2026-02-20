Doznajemo lokaciju novog naselja za priuštivo stanovanje u Zagrebu

Novo bi stambeno naselje moglo niknuti na površini od gotovo 73 tisuće kvadratnih metara na istoku grada.

Za tisuće obitelji, a posebno mlade generacije koje pokušavaju zasnovati dom, tržišni uvjeti najma i visoke cijene kvadrata pretvorili su rješavanje stambenog pitanja u gotovo nemoguć pothvat. Kako bi se problemu priuštivog stanovanja barem pokušalo stati na kraj, država i lokalne samouprave nastoje ponuditi konkretna rješenja.

U potrazi za sustavnim odgovorom na ovaj problem, doznajemo da država planira aktivirati jedan golemi, ali dosad potpuno zanemareni prostor na istoku grada Zagreba koji bi mogao poslužiti kao lokacija nove javne stanogradnje.