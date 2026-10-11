Tvrtke i tržišta
Drvona je digitalni pionir drvne industrije, ali profitabilnost joj pada
11. listopada 2026.
foto Ratko Mavar
Karlovačka kompanija lani je imala 25,5 milijuna eura prihoda, ostala gotovo bez duga i nastavila ulagati, ali joj dobit i marže padaju
Hrvatska drvoprerađivačka industrija, ali ne samo ona nego i europska, trenutačno prolaze kroz izazovno razdoblje. U tom sveopćem sivilu uvijek se nađu i oni koji strše. Takva je, sudeći prema rezultatima poslovanja, karlovačka obiteljska kompanija Drvona unatoč nešto lošijim rezultatima zadnjih godina, što može izazvati samo čeznutljive poglede menadžera i mnogo većih kompanija nego što je ova o kojoj pišemo.
A pišemo s gorčinom jer su nam vlasnice kompanije Ivanka Obradović i Anita Obradović Grijak (majka i kći) poručile da ne žele odgovarati na naša pitanja.
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