Drvona je digitalni pionir drvne industrije, ali profitabilnost joj pada

Karlovačka kompanija lani je imala 25,5 milijuna eura prihoda, ostala gotovo bez duga i nastavila ulagati, ali joj dobit i marže padaju

Hrvatska drvoprerađivačka industrija, ali ne samo ona nego i europska, trenutačno prolaze kroz izazovno razdoblje. U tom sveopćem sivilu uvijek se nađu i oni koji strše. Takva je, sudeći prema rezultatima poslovanja, karlovačka obiteljska kompanija Drvona unatoč nešto lošijim rezultatima zadnjih godina, što može izazvati samo čeznutljive poglede menadžera i mnogo većih kompanija nego što je ova o kojoj pišemo.

A pišemo s gorčinom jer su nam vlasnice kompanije Ivanka Obradović i Anita Obradović Grijak (majka i kći) poručile da ne žele odgovarati na naša pitanja.