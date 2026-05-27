Ante Žigman izabran za novog guvernera HNB-a

Parlamentarna većina odlučila je o nasljedniku Borisa Vujčića nakon njegovog jučerašnjeg razrješenja

Novi guverner Hrvatske narodne banke bit će Ante Žigman, odlučeno je na jutarnjem sastanku parlamentarne većine, nakon što je Hrvatski sabor jučer razriješio dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, piše Večernji list.

Žigman od 2018. godine obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), institucije zadužene za nadzor tržišta kapitala, osiguranja, investicijskih i mirovinskih fondova te pružatelja usluga virtualne imovine.

Tijekom karijere sudjelovao je u radu više europskih regulatornih tijela. Član je odbora i upravnih tijela Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), gdje predsjeda Upravljačkim odborom za rizike i financijsku stabilnost. Također je član Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), a od srpnja 2025. godine i član njegova Upravnog odbora.

Prije dolaska na čelo Hanfe obnašao je niz važnih funkcija u državnoj upravi i financijskom sektoru, među ostalim dužnost pomoćnika ministra financija za makroekonomske analize i planiranje te državnog tajnika u Ministarstvu financija. Bio je i potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora, kao i član pododbora za javni dug pri Ekonomskom i financijskom odboru Europske unije.

Dio profesionalne karijere proveo je i u Hrvatskoj narodnoj banci, iz koje je kasnije imenovan na vodeću poziciju u Hanfi. U veljači 2024. potvrđen mu je drugi šestogodišnji mandat na čelu te institucije. Osim regulatornog rada, Žigman je autor brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja financija i fiskalne politike te aktivan predavač ekonomskih kolegija.