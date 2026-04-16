Globalna tržišta rastu: rekordi na Wall Streetu, Azija u plusu

Optimizam oko Irana i snažni rezultati kompanija podigli indekse, dok kineski rast i slabi dolar dodatno podupiru tržišta

Na svjetskim burzama nastavlja se pozitivan niz, potaknut kombinacijom geopolitičkog optimizma i snažnih poslovnih rezultata kompanija, dok se ulagači sve više klade na smirivanje sukoba između SAD-a i Irana.

Na Wall Streetu su S&P 500 i Nasdaq dosegnuli rekordne razine, pri čemu je tehnološki sektor predvodio rast. Ulagače je ohrabrio snažan početak sezone objava kvartalnih rezultata, u kojoj su vodeće banke i kompanije nadmašile očekivanja analitičara. Financijski sektor također je bio među dobitnicima, a tržište je nadoknadilo sve gubitke nastale nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku krajem veljače.

Optimizam dodatno podupiru signali o mogućem nastavku pregovora između Washingtona i Teherana. Iako posljednji sastanak nije donio konkretan napredak, tržišta računaju na postizanje dogovora tijekom aktualnog primirja. Takav scenarij značio bi i stabilizaciju opskrbe naftom kroz Hormuški tjesnac, što je već spustilo cijene nafte i ublažilo inflacijske pritiske.

Pozitivno raspoloženje prelilo se i na Aziju, gdje su burze treći dan zaredom u plusu. Regionalni indeksi rastu, a japanski Nikkei dosegnuo je novu rekordnu razinu. Kinesko gospodarstvo dodatno je ohrabrilo ulagače, zabilježivši rast od pet posto u prvom tromjesečju, iznad očekivanja analitičara.

Unatoč otpornosti, analitičari upozoravaju da bi daljnji tijek sukoba mogao utjecati na globalnu potražnju i ograničiti kineski izvozni zamah, osobito ako se poremećaji u energetskim lancima prodube.

Na valutnim tržištima dolar je pod pritiskom, dijelom zbog smanjenih geopolitičkih rizika, ali i političkih napetosti u SAD-u nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio smjenom čelnika Feda Jeromea Powella. Euro i britanska funta pritom se kreću blizu najviših razina od početka sukoba u veljači.

Investitori sada sve više ignoriraju kratkoročne rizike i fokusiraju se na scenarij stabilizacije, uz očekivanja da bi eventualno smanjenje kamatnih stopa u SAD-u moglo dodatno poduprijeti tržišta. Istodobno, fokus se prebacuje na tehnološki sektor, gdje se očekuju snažni rezultati, osobito u industriji poluvodiča pred objavu izvješća najvećih svjetskih proizvođača čipova.