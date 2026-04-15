Ministar gospodarstva sumnja u podatke DZS-a o inflaciji

Dok Vlada najavljuje novi Nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034., ministar Šušnjar propituje metodologiju izračuna košarice i cijene energenata

Plan industrijskog razvoja bit će predstavljen za nekoliko tjedana i snažno će podupirati industrije visoke dodane vrijednosti te prehrambenu industriju, rečeno je u srijedu na konferenciji Nova industrijska strategija: Tehnologija. Ljudi. Kapital, na kojoj je ministar gospodarstva Ante Šušnjar izrazio sumnje u analize i podatke Državnog zavoda za statistiku.

Konferencija je održana na Zagrebačkom velesajmu, u okviru sajmova BIAM i Zavarivanje, u organizaciji Jutarnjeg lista i Zagrebačkog velesajma.

- Ministarstvo gospodarstva priprema novi Nacionalni plan industrijskog razvoja RH za razdoblje od 2027. do 2034. godine s akcijskim planom, a u fokusu je industrija visoke dodane vrijednosti, visokotehnološka industrija koja je sada u našem industrijskom miksu podzastupljena - rekao je ministar Šušnjar.

Dodao je da se primjerice radi o farmaceutskoj i kemijskoj industriji, ali da će se voditi računa i o prehrambenoj industriji koja nema visoku dodanu vrijednost, ali koja je bitna za hrvatsku suverenost i nacionalnu sigurnost.

Najavio je prezentaciju nove nacionalne industrijske strategije za nekoliko tjedana.

Komentirajući gospodarske prognoze MMF-a i Hrvatske udruge poslodavaca, rekao je da puno toga ovisiti o poremećajima na globalnoj razini vezanima uz opskrbu energentima.

- Međutim, kada pogledate naš rast BDP-a on je kontinuiran i stabilan već dugi niz kvartala zaredom i viši je od prosjeka EU-a i eurozone, tako a s time možemo biti zadovoljni, a svakako ćemo raditi na suzbijanju inflacije - naglasio je Šušnjar.

Upitan što misli o konstataciji Hrvatske udruge poslodavaca da je jedan od najvećih hrvatskih problema masa plaća u državnom i javnom sektoru, odnosno da je razlika plaća između tih sektora i privatnog sektora oko 600 eura, što privatnici ne mogu pratiti, istaknuo je da je HUP interesno gospodarsko udruženje koje zastupa svoje teze. Smatra da HUP statistike pokazuje selektivno, te kaže da Ministarstvo gospodarstva često razuvjeri poslodavce na zajedničkim operativnim sastancima.

Istaknuo je kako je Vlada donijela niz mjera kojima nastoji smanjiti inflatorne pritiske.

Upitni podaci DZS-a o cijeni struje i inflaciji?

Na novinarsku konstataciju da je Državni zavod za statistiku objavio da je stopa inflacije za ožujak na razini 4,8 posto, odgovorio je kako je taj isti DZS objavljivao da Hrvatska ima jednu od najskupljih električnih energija za gospodarstvo u EU i eurozoni.

Analizom tih podataka, na što je Ministarstvo gospodarstva također upozorilo, kazao je Šušnjar, to se promijenilo.

- Statistika je vrlo zanimljiva disciplina i kako je tko interpretira i izračunava - rekao je ministar koji očekuje sastanak s predstavnicima DZS-a da vidi na temelju čega zavod izračunava inflaciju.

- Ne možemo dobiti što je sastavni dio košarice, to je nečije autorsko djelo - naglasio je Šušnjar.

Nije odgovorio što će biti s cijenama goriva idući tjedan, rekavši da je to sada teško prognozirati.

Tomašević za jak industrijski Zagreb

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je da u zadnjih pet godina hrvatsko i europsko gospodarstvo stalno tresu neke krize, dodavši da je ključ za njihovo prevladavanje jaka domaća industrija.

- Zagreb s petinom stanovništva Hrvatske ostvaruje trećinu njezina BDP-a - naveo je Tomašević, dodavši da je industrija ključna u mnogim segmentima.

Jak industrijski Zagreb jednako je jak Zagreb, jaka industrijska Hrvatska jednako je jaka Hrvatska, smatra Tomašević.

Kaže da je Zagrebu bitna svaka industrijska investicija i nada se da će ih biti sve više.

Voditeljica Predstavništva Europske komisije u Zagrebu Zrinka Ujević kazala je da je cilj EK-a ključne industrijske proizvode više proizvoditi u Europi, odnosno ojačati europsku industriju.

Europa prema njezinim riječima treba izgraditi vlastite industrijske kapacitete, poboljšati sigurnost opskrbe i smanjiti ovisnost o uvozu.

- Zajednički naziv za taj pristup je Made in Europe -rekla je Ujević, dodavši kako Europljani žele dostupne i cjenovno dostupne proizvode, a zanima ih i tko je proizvođač.