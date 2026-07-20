GP Krk u borbi za megaprojekt: Kako domaći div osvaja regiju

Predali su ponudu od 139 milijuna eura u Ljubljani, a Sanjin Purić za Lider poručuje da im je cilj daljnje jačanje na regionalnom tržištu

Slovenske željeznice napokon su, nakon nekoliko odgađanja rokova, otvorile ponude za gradnju sjevernog terminala novog glavnog autobusnog kolodvora u Ljubljani. Riječ je o kapitalnom infrastrukturnom projektu koji obuhvaća zgradu terminala s 30 perona na 12.400 četvornih metara, prateće javne i poslovne prostore te tri podrumske etaže za parkiranje. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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