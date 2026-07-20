Tvrtke i tržišta

GP Krk u borbi za megaprojekt: Kako domaći div osvaja regiju

20. srpnja 2026.
Sanjin Purić, predsjednik Uprave GP Krk

Sanjin Purić, predsjednik Uprave GP Krk

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Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Predali su ponudu od 139 milijuna eura u Ljubljani, a Sanjin Purić za Lider poručuje da im je cilj daljnje jačanje na regionalnom tržištu

Slovenske željeznice napokon su, nakon nekoliko odgađanja rokova, otvorile ponude za gradnju sjevernog terminala novog glavnog autobusnog kolodvora u Ljubljani. Riječ je o kapitalnom infrastrukturnom projektu koji obuhvaća zgradu terminala s 30 perona na 12.400 četvornih metara, prateće javne i poslovne prostore te tri podrumske etaže za parkiranje.

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