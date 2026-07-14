Za nizinsku prugu stigle dvije ponude za konzultantski posao

HŽ Infrastruktura bira savjetnike za prvi Alliance ugovor u Hrvatskoj, ključan za gradnju nizinske pruge Zagreb – Rijeka.

HŽ Infrastrukturi su za tehničku pomoć za nabavu i provedbu Alliance ugovora za projektiranje i građenje nizinske pruge u Republici Hrvatskoj (Zagreb – Rijeka), odnosno dionica Karlovac – Skradnik i Skradnik – Krasica – Tijani stigle dvije ponude, izvijestili su iz te kompanije.

Ponude u postupku javne nabave poslali su finska kompanija Vision Oy, u vrijednosti 1,02 milijuna eura + PDV i zajednica ponuditelja čiji je nositelj KPMG Croatia, a članovi Projekt jednako razvoj i Odvjetničko društvo Kallay & partneri, u vrijednosti 692.500 eura + PDV. Slijedi evaluacija ponuda te donošenje odluke o odabiru, navode iz HŽ Infrastrukture.

Dodaju da je vrijednost nabave iznosi 1,5 milijuna eura + PDV, trajanje ugovora je pet godina od dana potpisa, a izabrani izvođač će između ostaloga sudjelovati u svim fazama postupka javne nabave, uključujući pregovore s gospodarskim subjektima koji su iskazali interes za sudjelovanje u Alliance ugovoru te provoditi savjetovanje u fazi izvođenja radova te u revizijskim, žalbenim i sudskim postupcima.

- Alliance ugovor suvremeni je model ugovaranja velikih i složenih infrastrukturnih projekata koji se temelji na partnerstvu između naručitelja i izvođača, čime se želi ubrzati proces izgradnje, odnosno javne nabave. Tehnička pomoć u tome procesu neophodna je jer spomenuti model do sada nije korišten u Republici Hrvatskoj te će projekt nizinske pruge predstavljati prvu primjenu takvog pristupa u nacionalnome infrastrukturnom sustavu. Vrijednost radova, izvor financiranja i rok izgradnje definirat će se nakon izrade idejnog projekta i analize tržišnih cijena u trenutku raspisivanja natječaja za radove - naveli su u svom priopćenju.

Do kraja 2026. zahtjev za lokacijsku dozvolu

Dionice Karlovac – Skradnik i Skradnik – Krasica – Tijani u fazi su izrade idejnih projekata te je predviđeno podnošenje zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole do kraja 2026., dok je 2025. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, naveli su iz HŽ Infrastrukture.

Nizinska pruga dio je triju značajnih transeuropskih prometnih koridora - Mediteranskog, Baltičko more – Jadransko more i Zapadni Balkan – istočni Mediteran, koji povezuju luku Rijeka s Mađarskom i ostalim srednjoeuropskim državama. Duljina pruge od Zagreba do Rijeke iznosit će približno 175 km, odnosno bit će kraća za 56 km u odnosu na postojeću duljinu.

Planirana dvokolosiječna pruga bit će elektrificirana, projektirana za brzine do 160 km/h za putničke i 120 km/h za teretne vlakove, a na njoj bit će izgrađeno pet novih kolodvora i jedno stajalište. S obzirom na to da će nova trasa prolaziti vrlo zahtjevnim terenom, planirana je izgradnja velikog broja pružnih objekata: više od 30 vijadukata i tunela. Među njima bit će i najdulji tunel u Hrvatskoj dug 14 kilometara koji će prolaziti kroz masive Velike Kapele. Za usporedbu, trenutačno najduži cestovni tuneli u Hrvatskoj Sveti Rok i Mala Kapela zajedno su dugi oko 12 kilometara.

Iz HŽ Infrastrukture ističu da je nova pružna trasa neophodna kako bi novoizgrađeni terminal Rijeka Gateway dobio svoj puni smisao, tj. kako bi što više tereta iz luke Rijeka do Mađarske i srednje Europe stizalo željeznicom.