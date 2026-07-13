Javna nabava

Revolucija u javnoj nabavi: planira se ‘državni Amazon’

13. srpnja 2026.
javna nabava

javna nabava

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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Tvrtke će unositi kataloge proizvoda i cijene, a sustav će prema zadanim kriterijima izračunavati najpovoljniju kombinaciju ponuda

Hrvatski sustav javne nabave, kroz koji godišnje prolaze milijarde eura javnog novca, u idućih bi nekoliko godina trebao napraviti velik korak prema automatizaciji. Novi Strateški okvir razvoja javne nabave do 2030. godine, upućen u javno savjetovanje, pokazuje kako država planira dodatno digitalizirati pripremu postupaka, uspoređivanje ponuda i praćenje izvršenja ugovora.

Nakon izmjena Zakona o javnoj nabavi, koje među ostalim povećavaju pragove i uvode nova pravila jednostavne nabave, strateški dokument donosi plan daljnjeg razvoja Elektroničkog oglasnika javne nabave, odnosno EOJN-a.

Najzanimljiviji dio odnosi se na uvođenje e-Marketplacea, svojevrsne državne digitalne tržnice koja bi trebala biti uspostavljena do 2028. godine.

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