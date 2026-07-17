AZTN pokrenuo postupak protiv tvrtki Storm Security i Prosigur usluge

Prije toga provedena je nenajavljena pretraga prostorija tih tvrtki u predmetu javne nabave usluga privatne zaštite

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) pokrenula je postupak protiv tvrtki Storm security iz Kastva i Prosigur usluge iz Rijeke radi mogućeg sklapanja zabranjenog sporazuma. AZTN je postupak pokrenuo na temelju članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN).

Naime, kako stoj u objavi na službenim stranicama AZTN-a, sumnja se da su ponude tih tvrtki, koje su podnesene u otvorenom postupku javne nabave koji je proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za predmet nabave usluga privatne zaštite, rezultat njihova međusobnog dogovora.

Upravo zbog toga je AZTN proveo nenajavljenu pretragu poslovnih prostorija tvrtki Storm Security i Prosigur usluge, na temelju rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Portal Fiuman je 6. svibnja objavio tekst u čijem naslovu piše da je Storm security kažnjen zbog odustajanja od posla na Viškovu nakon što je dao dampinšku ponudu. Međutim, ta tvrtka još nije kažnjena jer, kako navode u AZTN-u, samo pokretanje postupka, kao i provedba nenajavljene pretrage u konkretnom slučaju, ne prejudiciraju odluku u ovom predmetu.

Ipak, portal Fiume navodi neke podatke koji bi mogli sugerirati da je riječ o mogućem sklapanju zabranjenog sporazuma kojim se sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje.

Naime, FZOEU je sredinom ožujka ove godine raspisao javni natječaj za čuvanje objekta Jama Sovjak na području Viškova. Procijenjena vrijednost tog troška bila je 72 tisuće eura bez PDV-a. Samo su dvije ponude pristigle, i to od spomenutih tvrtki, ali s velikom razlikom u cijeni.

Storm security ponudio je cijenu od 51.643 eura bez PDV-a, a Prosigur usluge od 71.830 eura bez PDV-a. Fond je odabrao jeftiniju ponudu Storm securityja. Ta je tvrtka s poslom trebala početi početkom svibnja, međutim pred sami početak iz nje su obavijestili Fond da ipak nisu u mogućnosti prihvatiti taj posao zbog svojih 'drugih ugovornih obaveza'.

Nakon toga FZOEU je kaznio Storm Security s 2000 eura (penali) zbog povlačenja ponude te je odabrao drugog ponuđača - Prosigur usluge.

Da stvari treba ispitati jasno je iz nastavka teksta objavljenog na portalu Fiuman u kojem se navodi 'kako je Zrinko Vrlić iz Kastva vlasnik tvrtke Prosigur usluge, dok je vlasnik tvrtke Storm security Ivan Vrlić. Direktor Storm securityja pritom je Mislav Vrlić koji također živi u Kastvu i to samo jedan kućni broj razlike od vlasnika tvrtke Prosigur usluge'. Postoji sumnja da je Storm security ciljano dao nižu ponudu kako bi skuplji ponuđač (Prosigur usluge) eventualne druge ponude s realističnijom cijenom izbacio 'iz igre' te kao rezervu imao ponudu s izuzetno neuobičajeno niskom cijenom. 'Kad se uvidjelo da drugih ponuda nije bilo, jeftinija ponuda Storma se povukla kako bi se pružale zaštitarske usluge po znatno višoj cijeni', navodi portal.

Sada očekujemo pravorijek AZTN-a koji je naveo da je nenajavljena pretraga jedan od najvažnijih istražnih alata kojima ta institucija raspolaže u postupcima utvrđivanja povreda propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Uz zahtjeve za dostavu podataka i prikupljanje informacija, ona predstavlja ključan instrument za prikupljanje dokaza o mogućim povredama pravila tržišnog natjecanja.