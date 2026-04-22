Hrvatska ima durum pšenice, ali nema mlinova ni industrije

Iako postoji snažna potražnja i viša cijena,proizvodnja ne prati potencijal. Bez jače industrije domaći durum odlazi na preradu u inozemstvo

Kada je Petar Pranjić iz Novog Čeminca pokraj Darde prije 12 godina odlučio sijati durum (tvrdu) pšenicu, nije imao neko veliko prethodno iskustvo niti svoje, niti nekog drugog ratara. U posao je ušao dogovorivši suradnju s tvrtkom Naše klasje i kaže da niti trenutka nije požalio. No takvih poput Petra Pranjića u Hrvatskoj nema puno, a razlozi leže i u ratarima, ali i u industriji koja, čini se, nema namjeru intenzivnije ulagati u njezinu preradu.

U Hrvatskoj je, prema podacima koje nam je poslao HGK (izvor DZS), u 2024. proizvedeno rekordnih 6,5 tisuća tona (nema podataka za 2025.). Prethodne godine proizvedeno je samo tisuću tona, a 2022. ukupni je prinos bio 4,2 tisuće tona. Očito je riječ o velikim amplitudama, što ovisi o klimi, ugovorenoj proizvodnji…

Jelena Đugum, direktorica Sektora za poljoprivredu i prehrambenu industriju HGK kaže da je unatoč rastućoj potražnji domaće prehrambene industrije proizvodnja durum pšenice u Hrvatskoj i dalje ograničena.

Durum pšenica - proizvodnja u Hrvatskoj Izvor: DZS

- Glavni razlozi su nepovoljni agroklimatski uvjeti u dijelu zemlje, posebice veća količina oborina i vlage, što negativno utječe na kvalitetu zrna. Osim toga, durum pšenica ima niže i nestabilnije prinose u odnosu na krušnu pšenicu, što povećava proizvodni rizik. Problem predstavlja i nedovoljno razvijena otkupna i prerađivačka infrastruktura, kao i manjak ugovorene proizvodnje koja bi poljoprivrednicima osigurala sigurniji plasman. Tako da uz ograničenu dostupnost prilagođenih sorti i stručne podrške, proizvođači se i dalje češće odlučuju za sigurniju proizvodnju krušne pšenice – kaže Đugum.