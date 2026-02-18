Tvrtke i tržišta

Hrvatski brendovi suvereno vladaju u trgovinama (i srcima potrošača)

18. veljače 2026.
Marketing and sales by numbers 2023. PANEL: STVARA LI VJERNOST VRIJEDNOST? Kristijan Gregorić

Kristijan Gregorić, partner u VALICONU

foto Ratko Mavar
Gordana Gelenčer
Najnovije Valiconovo istraživanje otkriva da lokalni brendovi ne samo da ostaju konkurentnima, već prepoznaju prilike za rast i širenje

U razdoblju raslojavanja tržišta, rasta diskontnih trgovaca i sve veće prevlasti trgovačkih robnih marki, najjači brendovi u Adria regiji zadržavaju svoje pozicije. Naime, istraživanje VALICON Talicon Top brands 2025 otkriva kako u Hrvatskoj prva tri mjesta zauzimaju domaće uzdanice – Zvijezda, Vegeta i Dukat. Na ljestvici se nalazi čak 18 domaćih brendova među prvih 25, dok šire u regiji svoju snagu pokazuju ponajprije multinacionalni brendovi – tri su najjača brenda na regionalnoj listi (posve očekivano) Coca-Cola, Milka i Kinder.

