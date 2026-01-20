McKinseyevo izvješće

Europa za konkurentnost treba 1,2 bilijuna eura investicija godišnje

20. siječnja 2026.
euro, dionički fondovi, investicije, investicijski fondovi, europa, EU, eurozona
foto Shutterstock
Lider
Lider

Jedan je to od glavnih zaključaka izvješća McKinseyevih stručnjaka nazvanog 'Transformacija Europe: hrabri potezi za uzdizanje kontinenta

Europa bi u sljedećih pet godina trebala osigurati oko 1,2 bilijuna eura dodatnih godišnjih investicija kako bi nadoknadila zaostatak u konkurentnosti što je čak 50 posto više od iznosa procijenjenog u Draghijevom izvješću što jasno pokazuje koliko se brzo jaz produbljuje.

Jedan je to od glavnih zaključaka opsežnog izvješća McKinseyevih stručnjaka o konkurentnosti Europe, predstavljenog u Davosu, nazvanog 'Transformacija Europe: hrabri potezi za uzdizanje kontinenta' u kojem upozoravaju da kontinent, bez odlučnog zaokreta u investicijskoj politici i snažnije mobilizacije privatnog sektora, riskira ulazak u još jedno desetljeće sekularne stagnacije obilježene slabim rastom, niskom produktivnošću i postupnim gubitkom globalne relevantnosti.

Istodobno, poruka istraživanja nije pesimistična: Europa, prema njihovim nalazima, ima realnu priliku udvostručiti stopu rasta BDP-a ako uspije zatvoriti rastući jaz u ulaganjima, inovacijama i tehnološkom razvoju u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu.

Iz McKinseya navode pak da posebno zabrinjava podatak da su američke kompanije u posljednjih pet godina uložile oko dva bilijuna eura više u digitalne tehnologije od svojih europskih konkurenata dok godišnji investicijski manjak Europe iznosi oko 580 milijardi eura u korporativnim ulaganjima te dodatnih 300 milijardi eura kada je riječ o startupovima i scaleupovima.

- Usporedba s Kinom dodatno naglašava razmjere izazova. Kina danas u tradicionalne proizvodne industrije ulaže u omjeru tri prema jedan u odnosu na Europu, dok europske kompanije u prosjeku ulažu oko 40 posto manje u kapitalne izdatke te istraživanje i razvoj nego njihovi američki konkurenti. Takva struktura ulaganja, upozoravaju autori, izravno se prelijeva u slabiju produktivnost i dugoročno ograničava potencijal rasta – navode iz McKinseya.

Ako se sadašnji trendovi nastave, dodaju, Europa bi mogla ostati zarobljena u obrascu 'sekularne stagnacije', s prosječnim godišnjim rastom BDP-a od oko jedan posto. Nedostatak investicija ne samo da koči tehnološki napredak, nego i pritišće agregatnu potražnju, čime se zatvara začarani krug niskog rasta i slabe dinamike.

Ipak, autori ističu kako već postoje ohrabrujući signali. Planirana strana izravna ulaganja u Europu porasla su za oko 40 posto u odnosu na razdoblje prije pandemije, dok privatni kapital ubrzano povećava izloženost europskom tržištu, s oko 300 milijardi eura ulaganja u prvih devet mjeseci 2025. godine. Veliki globalni investitori već jasno signaliziraju povjerenje u europski potencijal: KKR je tijekom 2024. godine u Europu plasirao oko 20 milijardi dolara, Blackstone najavljuje ulaganja do 500 milijardi dolara u sljedećem desetljeću, dok Apollo planira investirati do 100 milijardi dolara samo u Njemačkoj.

Jedan od ključnih nalaza istraživanja odnosi se na ulogu takozvanih "istaknutih" kompanija u poticanju produktivnosti. U Sjedinjenim Državama više od dvije trećine ukupnog rasta produktivnosti između 2011. i 2019. godine generiralo je svega 44 takve tvrtke, dok je u Njemačkoj taj broj bio tek 13.

Europa, zaključuje McKinsey, mora stvoriti uvjete za nastanak i rast većeg broja globalno konkurentnih, tehnološki snažnih kompanija koje mogu povući šire gospodarstvo prema gore. Zaključna poruka s Davosa naglašava hitnost djelovanja. Iako su reforme javnog sektora, regulatorno rasterećenje i strateške industrijske politike važni preduvjeti, presudna uloga u sljedećoj fazi europskog razvoja pripada privatnom sektoru.

#Europa#Investicije#Konkurentnost#Mckinsey#Davos
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right