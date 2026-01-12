dobar posao u Emiratima

Hrvatski Format 3D u Dubaiju projektira toranj od 500 milijuna eura

12. siječnja 2026.
Oblique Tower, Dubai, Format 3D

Oblique Tower, Dubai

foto Linkedin
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Oblique Tower visok 300 metara bio je ključan za širenje zagrebačkog ureda na tržište UAE-a, nakon suradnje s gigantom Emaarom

Hrvatski arhitektonski ured Format 3D ugovorio je novi veliki projekt u Dubaiju. Naime, za potrebe izgradnje Oblique Towera, futurističkog nebodera od 75 etaža koji će dosezati visinu od 300 metara, Format 3D bio je zadužen za 3D vizualizaciju, ali i kompletan arhitektonski razvoj.

Kako objašnjava vlasnik ureda Neven Roginić, ukupna bruto površina objekta iznosi približno 150 tisuća kvadratnih metara, a procijenjena vrijednost investicije visoka je čak i za standarde Ujedinjenih Arapskih Emirata.

– Kada se takav volumen promatra u kontekstu luksuzne visokogradnje u Dubaiju, gdje se cijena takvog tipa izgradnje kreće okvirno između 2500 i 3500 eura po kvadratnome metru, dolazimo do procijenjene ukupne investicijske vrijednosti projekta u rasponu od 375 do 525 milijuna eura, ovisno o konačnom programu, razini luksuza i tehnološkim rješenjim – objasnio je Roginić.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Format 3d#Arhitektura#Dubai#Oblique Tower#3d Vizualizacija#Hrvatske Tvrtke#Poslovna Diplomacija#Uae#Investicije#Poslovni Forum
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right