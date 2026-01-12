Hrvatski Format 3D u Dubaiju projektira toranj od 500 milijuna eura

Oblique Tower visok 300 metara bio je ključan za širenje zagrebačkog ureda na tržište UAE-a, nakon suradnje s gigantom Emaarom

Hrvatski arhitektonski ured Format 3D ugovorio je novi veliki projekt u Dubaiju. Naime, za potrebe izgradnje Oblique Towera, futurističkog nebodera od 75 etaža koji će dosezati visinu od 300 metara, Format 3D bio je zadužen za 3D vizualizaciju, ali i kompletan arhitektonski razvoj.

Kako objašnjava vlasnik ureda Neven Roginić, ukupna bruto površina objekta iznosi približno 150 tisuća kvadratnih metara, a procijenjena vrijednost investicije visoka je čak i za standarde Ujedinjenih Arapskih Emirata.

– Kada se takav volumen promatra u kontekstu luksuzne visokogradnje u Dubaiju, gdje se cijena takvog tipa izgradnje kreće okvirno između 2500 i 3500 eura po kvadratnome metru, dolazimo do procijenjene ukupne investicijske vrijednosti projekta u rasponu od 375 do 525 milijuna eura, ovisno o konačnom programu, razini luksuza i tehnološkim rješenjim – objasnio je Roginić.