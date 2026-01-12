Tvrtke i tržišta

Česi preuzeli trgovački centar ZTC za više od 40 milijuna eura

12. siječnja 2026.
ZTC Rijeka
foto ZTC Rijeka
Antonija Knežević
Antonija Knežević

Ulaskom na hrvatsko tržište DRFG širi regionalni portfelj, a novi vlasnik najavljuje ulaganja u modernizaciju i ESG standarde

Češka investicijska grupa DRFG Real Estate preuzela je riječki trgovački centar ZTC Rijeka od tvrtke Universale International Realitäten, članice UniCredit Grupe, u transakciji vrijednoj više od 40 milijuna eura. Time je DRFG prvi put ušao na hrvatsko tržište nekretnina.

DRFG posluje u području nekretnina, financijskih usluga i energetike te je aktivan u više zemalja srednje i jugoistočne Europe.

