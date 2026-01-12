Tvrtke i tržišta
Česi preuzeli trgovački centar ZTC za više od 40 milijuna eura
12. siječnja 2026.
foto ZTC Rijeka
Ulaskom na hrvatsko tržište DRFG širi regionalni portfelj, a novi vlasnik najavljuje ulaganja u modernizaciju i ESG standarde
Češka investicijska grupa DRFG Real Estate preuzela je riječki trgovački centar ZTC Rijeka od tvrtke Universale International Realitäten, članice UniCredit Grupe, u transakciji vrijednoj više od 40 milijuna eura. Time je DRFG prvi put ušao na hrvatsko tržište nekretnina.
DRFG posluje u području nekretnina, financijskih usluga i energetike te je aktivan u više zemalja srednje i jugoistočne Europe.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci