Hrvatski izdavači dobivaju alat za naplatu AI sadržaja

Partnerstvo donosi alate za praćenje AI botova, licenciranje i naplatu sadržaja te jača poziciju hrvatskih izdavača u AI ekonomiji

HUDI (Hrvatska udruga digitalnih izdavača), vodeća strukovna udruga digitalnih izdavača u Hrvatskoj i TollBit, vodeća platforma koja izdavačima i kreatorima sadržaja pomaže pratiti, upravljati i ostvarivati prihode od korištenja njihovog sadržaja u svrhe umjetne inteligencije, danas su objavili strateško partnerstvo. Cilj suradnje osnažiti je hrvatske izdavače u upravljanju njihovim sadržajem u eri umjetne inteligencije te osigurati pravednu razmjenu vrijednosti između kreatora sadržaja i razvijatelja sustava umjetne inteligencije.

HUDI, koji zastupa 90 posto hrvatske medijske industrije, partnerstvom s TollBitom svojim će članovima omogućiti pristup tehnologiji koja prednjači u industriji. Čineći ovu ponudu dostupnom svojim članovima, HUDI lokalnim izdavačima pruža jednostavan način za praćenje prometa AI botova, postavljanje uvjeta licenciranja te naplatu od AI tvrtki koje žele koristiti njihov sadržaj za obuku modela ili dohvat podataka u stvarnom vremenu.

U sklopu ovog partnerstva, HUDI i TollBit zajedno će objavljivati tromjesečne analize koje će poslužiti kao prvi nacionalni referentni okvir za hrvatsku medijsku industriju.

- Dolazak umjetne inteligencije donosi i izazove i goleme prilike za digitalne izdavače. Partnerstvom s TollBitom našim članovima dajemo alate za zaštitu intelektualnog vlasništva uz aktivno sudjelovanje u novom digitalnom gospodarstvu. Osim toga, podatkovno utemeljeni uvidi omogućit će nam snažnije zagovaranje interesa hrvatskog medijskog prostora - izjavio je Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja.

- Iznimno nam je drago što surađujemo s HUDI-jem kako bismo hrvatskom tržištu donijeli veću transparentnost. Posvećeni smo izgradnji održivog ekosustava koji izdavačima jamči pravednu naknadu za vrhunske podatke koji pokreću AI aplikacije nove generacije. Ovo partnerstvo postavlja presedan za to kako nacionalne izdavačke mreže mogu predvoditi u eri umjetne inteligencije - izjavio je Toshit Panigrahi, izvršni direktor i suosnivač TollBita.

Kako AI tvrtke sve više ovise o lokalnim vijestima visoke kvalitete u stvarnom vremenu za pogon svojih sustava, ovo partnerstvo osigurava da hrvatski izdavači ne budu zapostavljeni. Praćenjem opsega i prirode interakcija s umjetnom inteligencijom, HUDI i TollBit nastoje njegovati okruženje u kojemu lokalno novinarstvo ostaje održivo i pravedno nagrađeno za svoj doprinos globalnom AI ekosustavu.

