Ima se za plaće javnom sektoru i oružje, ne i za tehnologije budućnosti

Sve su zemlje članice, pa čak i neke koje još nisu u EU-u poput Srbije i Sjeverne Makedonije, osigurale svoje AI tvornice. Osim Hrvatske

Sve druge članice Europske unije započele su graditi infrastrukturu za umjetnu inteligenciju unutar europske mreže tzv. tvornica umjetne inteligencije – osim Hrvatske. Nismo se prijavili na vrijeme i nismo osigurali potreban novac, a, bome, još nemamo ni konkretan plan što bismo od te infrastrukture htjeli.

Za razliku od klasičnih tvornica AI tvornice centri su sagrađeni oko moćnih superračunala koji tvrtkama, startupovima i znanstvenicima omogućuju pristup golemoj računalnoj snazi koja im je potrebna za razvoj i treniranje AI modela, nešto što si većina njih sama ne bi mogla priuštiti. Sve je to, dakako, u skladu s ciljevima Europske unije o jačanju europske tehnološke konkurentnosti.