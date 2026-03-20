Beč kao odskočna daska za europsko tržište

Gospodarska agencija Grada Beča podupire poduzeća koja se žele preseliti u Beč dajući im subvencije, urede te besplatno savjetovanje

Od 2023. Hrvatska je dio eurozone i šengenskog prostora – putovanja, plaćanja i prekogranični projekti s Austrijom nikada nisu bili jednostavniji. U Beču, glavnom gradu Austrije, susreću se visoka kvaliteta života, međunarodno orijentiran ekonomski ekosustav i kratke udaljenosti do tzv. regije DACH, odnosno Njemačke, Austrije i Švicarske.

Barbara Novak, članica bečkoga gradskog poglavarstva za financije, gospodarstvo, rad, međunarodne odnose i digitalizaciju, objašnjava zašto je upravo taj grad izvrsna odskočna daska poduzećima iz regije.

Zašto je Beč trenutačno posebno atraktivan za poduzeća iz Hrvatske i zemalja srednjoistočne Europe?

– Nekoliko faktora utječe na to. Uvođenjem eura kao službene valute i ulaskom u šengenski prostor ekonomski procesi između Hrvatske i Austrije znatno su se pojednostavnili. Tu su još i povijesno bliske veze kao i vrlo aktivni poslovni i osobni kontakti između Austrije i Hrvatske. S više od 32.000 ljudi hrvatskog podrijetla, Beč ima dobro povezanu zajednicu koja poslovnim timovima iz Hrvatske u sklopu postojećih poduzetničkih i društvenih struktura olakšava ulazak na lokalno tržište.

Beč je također međunarodno priznat kao poslovno središte – sjedište je Ujedinjenih naroda i još 53 međunarodne organizacije te dom oko 550 središnjica međunarodno aktivnih tvrtki. Takva koncentracija organizacija i poduzeća otvara pristup globalnim mrežama, stručnjacima i institucijama. Beč je geografski blizu Hrvatske, kulturno kompatibilan i stoga idealan kao strateški most prema tržištu EU-a, što nije manje važno jer su udaljenosti na području srednjoistočne Europe relativno kratke.

Beč u brojevima • dva milijuna stanovnika • 8800 poduzeća u sektoru IKT-a • 151.234 poduzeća • oko 193.000 studenata • gradski sektori budućnosti: bioznanosti, umjetna inteligencija, kvantna tehnologija, kibernetička sigurnost, računalstvo, startupovi • 754 organizacija iz bioznanstvenog područja; 22,7 milijardi eura godišnjih prihoda • 55 posto svih austrijskih AI poduzeća je u Beču • 50 posto svih austrijskih startupova osnovano je u Beču

Po čemu se Beč razlikuje u konkurenciji s ostalim europskim poslovnim središtima?

– Ono najvažnije u Beču jesu ljudi. Naš grad karakteriziraju raznolikost, talenti i visoka razina obrazovanja – produktivnost rada jest 42 posto iznad prosjeka EU-a. Osim toga, Beč razmišlja dugoročno i djeluje vizionarski. Grad kontinuirano ulaže u infrastrukturu, istraživanje i kooperativno povezivanje uprave, poduzeća i znanosti. Istodobno u njemu vrijedi jasno načelo: ekonomski i tehnološki napredak mora biti u službi čovjeka.

Inovacije i rast u Beču se ostvaruju u skladu sa zdravljem, društvenom odgovornošću, otpornosti i visokom kvalitetom života. Zbog toga je on kao poslovno središte atraktivan za poduzeća koja žele održivo skalirati i vizionarski razmišljati.

Na koje se buduće industrije u Beču posebno fokusira?

– Tri su ključna područja za sljedeće godine: bioznanost (engl. life sciences), zdravstvo i digitalizacija, dakle od kvantnih tehnologija preko umjetne inteligencije do kibernetičke sigurnosti, uza snažan naglasak na stvaranje i očuvanje radnih mjesta. Presudan je i daljnji razvoj startup-scene. Te ključne industrije budućnosti stvaraju dodanu vrijednost za ekonomski sektor i istodobo donose neposrednu korist ljudima u našem gradu, naprimjer poboljšavaju javnu infrastrukturu ili povećavaju digitalnu sigurnost.

Možete li Beč kao poslovno središte u bioznanosti konkretno prikazati?

–​ Beč ima iznimno gusto povezan ekosustav u bioznanosti. U 2023. godini 754 organizacije ostvarile su godišnji prihod od 22,7 milijardi eura. Trenutačno je u bečkoj industriji u tom području zaposleno više od 49.000 ljudi. U bečkoj regiji posluje i dvadeset najvažnijih svjetskih farmaceutskih i medicinskih poduzeća. Hrvatska je posebno snažna upravo u farmaceutskom sektoru, što je vrlo dobra osnova za produbljenje partnerske suradnje.

Grad Beč s pomoću svoje Gospodarske agencije, Wirtschaftsagentura Wien, dugoročno ulaže u taj sektor, posebno u gradnju infrastrukture za poduzeća koja se žele koristiti umjetnom inteligencijom u bioznanosti. Novi centar za umjetnu inteligenciju i biomedicinu Life Science Center Vienna, koji će biti dovršen do 2029., jača istraživački sektor, razvoj proizvoda te u skladu s tim i cjelokupan ekosustav u Beču.

ViennaUP – jedan od najvećih startup-festivala Zbog festivala ViennaUP Beč je domaćin jednog od najvećih startup-festivala na svijetu ​koji svake godine privlači tisuće osnivača, investitora i talenata. Mogućnost upoznavanja Beča kao poslovne lokacije i umrežavanja s potencijalnim partnerima i investitorima iskorištavaju i stotine startupova iz srednjoistočne Europe. Ovogodišnji ViennaUP održat će se od 18. do 22. svibnja.

Sigurna sam da će se ovdje provoditi pionirska istraživanja jer će prvi ključan zakupnik biti vodeći istraživački institut za umjetnu inteligenciju u biomedicini u Austrijskoj akademiji znanosti, AITHYRA, koji će upravo iz Beča unapređivati biomedicinu s pomoću umjetne inteligencije.

Beč postaje sve vidljiviji u području kvantne tehnologije i umjetne inteligencije. Što se konkretno događa u gradu?

– To je točno. U području kvantne tehnologije Beč je europski centar. Godine 2022. Nobelovu nagradu za fiziku dobio je Anton Zeilinger (Sveučilište u Beču i Austrijska akademija znanosti) za pionirski rad u području kvantne informacije. Godine 2023. slijedio je Ferenc Krausz, koji je važne temelje za tu nagradu postavio tijekom svoga rada na Tehničkom sveučilištu u Beču.

Tako su u vrlo kratkom vremenu dodijeljene dvije Nobelove nagrade za fiziku čiji je zajednički nazivnik upravo Beč. I bečka spin-off tvrtka QUBO Technology ​u suradnji sa Sveučilištem u Beču ​2025. lansirala je prvi kvantni računalni sustav u svemir. Beč je i u upravljanju rano prepoznao trendove. Od 2023. umjetna se inteligencija u javnom sektoru upotrebljava prema vlastitoj strategiji, odgovorno i u službi čovjeka.

Oko 55 je posto svih austrijskih AI poduzeća u Beču, što potvrđuje međunarodnu privlačnost grada. Usporedno kibernetička sigurnost postaje sve važnija jer nove računalne performanse povećavaju zahtjeve za zaštitu i enkripciju. I u tom je području Beč jak – kako u istraživanju tako i u praksi.

Gospodarska agencija Grada Beča moderna je agencija za razvoj Beča kao poslovne lokacije. Koju vrstu potpore pruža ondje prisutnim stranim poduzećima?

– Gospodarska agencija Grada Beča lokalna, ali i međunarodna poduzeća koja se žele preseliti u Beč podupire dajući im subvencije, poslovne prostore, urede i besplatno savjetovanje – od osnutka do faze rasta. S pomoću ureda za potporu strancima Expat Center Gospodarska agencija međunarodnim stručnjacima i poduzećima pri dolasku u Beč pruža sveobuhvatnu potporu, jedinu takve vrste u Europi. Ponuda je vrlo dobro prihvaćena. I da, tim govori hrvatski, bosanski i srpski!