IE-Energy Projekt postaje NextGrid Energy, u Šibeniku BESS od 60 MW

Novim imenima standardizira se nazivlje, u nadzorni odbor ulazi predstavnik EBRD-a, a šibenski baterijski sustav od 60 MW uskoro u pogonu

Tvrtka IE-Energy Projekt koja je pokrenula razvoj prvog većeg projekta baterijske pohrane električne energije u Hrvatskoj, onaj smješten na području šibenske tvornice IMPOL-TLM ukupne planirane snage 60 MW, održat će idućeg mjeseca skupštinu društva na kojoj će razmotriti godišnje financijske izvještaje za društva pod svojom kontrolom, a također će i provesti određene upravljačke promjene te će promijeniti ime društva.

Novo ime društva bit će NextGrid Energy d. d., a novi će naziv dobiti i tvrtka-kćer IE-Energy d. o. o. koja će se ubuduće zvati BESS Projekt d. o. o. Kako nam je objasnio Željko Šmitran, jedan od suvlasnika Ind-Eko Plusa, tvrtke koja drži većinski udio u IE-Energy Projektu, razlozi su jedino u standardizaciji nomenklature.

- Mijenjamo imena društava radi higijene nazivlja. Ne mijenjamo ništa bitno u hijerarhiji tvrtki – rekao nam je Šmitran.