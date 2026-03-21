Zašto se nevidljivi ratovi sele na dno oceana i tko tamo pobjeđuje

Od Hormuškog tjesnaca do Crvenog mora, borba za kabele i nove podvodne energetske spremnike postaje ključna strateška prednost

Kada su iranski dronovi početkom ožujka oštetili tri Amazonova podatkovna centra, dva u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a jedan u Bahreinu, filozofija ratovanja dignula se na – digitalnu razinu. Oštećene su zgrade podatkovnih centara, izbio je požar u sobama za servere, prekinuta je opskrba električnom energijom, oštećeni su sustavi hlađenja i gašenja požara.

Internet je bio u prekidu i došlo je do problema u platnom prometu te korištenju aplikacija na Bliskom istoku. Prvi put u povijesti ratovanja dogodilo se da su podatkovni centri (koji istina nemaju dugu povijest postojanja) postali strateški cilj.

Ciljanje podatkovnih centara bio je jedan od odgovora Irana u sukobu s SAD-om i Izraelom, a pokazao je iznimnu važnost digitalne infrastrukture, koja u današnje vrijeme ne služi samo za civilne nego i u vojne svrhe. Naime, velike američke tehnološke kompanije poput Microsofta, Googlea i drugih podupiru vojne analitičke sustave te su podatkovni centri postali strateška infrastruktura poput vojnih baza, odašiljača, luka, elektrana i podvodne komunikacijske infrastrukture.

No istodobno, osim razaranja podatkovnih centara, bitka se odvija i putem kibernetičkih fizičkih napada na energetsku i ostalu važnu infrastrukturu. Posebice je na udaru podvodna infrastruktura, podmorski kabeli za internet kojima su preko Bliskog istoka digitalno povezani Europa, Azija i Afrika.