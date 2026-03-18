Kineski veleposlanik: Naša suradnja sa Srbijom nije uperena protiv EU
Kina vidi prilike za investicije u Hrvatskoj, posebno na projektima zelene tranzicije, od vjetrolektrana poput Korlata do suradnje s HEP-om
- Kina je dosljedno razvijala prijateljske i suradničke odnose sa svim zemljama na temelju međusobnog poštovanja, jednakosti i uzajamne koristi. Uvijek je podržavala mir i stabilnost u regiji, a sve naše aktivnosti pridonose regionalnom miru i stabilnosti. Suradnja Kine sa zemljama u regiji nije usmjerena protiv trećih strana - odgovorio je veleposlanik na pitanje novinarke Lidera.
U kontekstu aktualnih napada na Iran, veleposlanik je naglasio da se Kina također zalaže za diplomatsko i mirno rješenje. Pritom je iznio i ključni strateški argument: Kina više od 50 posto nafte dobiva upravo putem Hormuškog tjesnaca. Upravo je ta ovisnost o vitalnom pomorskom putu jedan od glavnih razloga zašto Peking inzistira na deeskalaciji i očuvanju mira na Bliskom istoku.
Radikalan zaokret
Osim toga, Kina radi radikalan zaokret prema 'novim kvalitetnim proizvodnim snagama'. To podrazumijeva masovna ulaganja u kvantno računalstvo, AI i biotehnologiju, čime Kina planira postići potpunu tehnološku neovisnost. Umjesto masovne proizvodnje, fokus je na AI-u, kvantnim računalima i poluvodičima. Veleposlanik je istaknuo cilj godišnjeg rasta ulaganja u istraživanje i razvoj (R&D) od preko sedam posto.
Veleposlanik je spomenuo i da je sredinom ožujka održan sastanak s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore na kojem se razgovaralo o poslovanju kineskih kompanija u Hrvatskoj, među kojima su Huawei i Norinco. Naglasak je i na projektima zelene tranzicije, gdje Kina vidi prostor za daljnje širenje suradnje, od vjetrolektrana poput Korlata kod Senja do solarnih projekata u suradnji s HEP-om.