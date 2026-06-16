Ini ažurirana dozvola za Sjeverni Jadran, jamstvo 127,9 milijuna eura

Uz nastavak proizvodnje, za buduću sanaciju platformi, cjevovoda i opreme rezervirano je gotovo 128 milijuna eura

Ministarstvo gospodarstva u ožujku je izdalo INA-i ažuriranu dozvolu za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju Sjeverni Jadran, kojom je zamijenjena dozvola iz rujna 2025. Rok eksploatacije ostao je do 31. prosinca 2040., ali su u dokumentaciju uključeni dodatni razradni projekti, novija rješenja o rezervama za dio polja te povećano sanacijsko jamstvo od 127,9 milijuna eura. Riječ je o jednom od ključnih domaćih plinskih područja iz kojeg danas dolazi oko četvrtine INA-ine proizvodnje plina u Hrvatskoj.

Ažurirana dozvola odnosi se na plinska polja Ana, Annamaria, Božica, Ida, Ika, Ika JZ, Irina, Ivana i Vesna. U odnosu na prethodnu dozvolu iz rujna 2025., uključeni su i dodatni razradni projekti za polja Ana, Ida i Ika JZ, uz ažurirane podatke o rezervama za dio polja. Iz Ine poručuju da će nastavak ulaganja omogućiti dulji proizvodni vijek tih polja.