Imperial riviera uložit će 36,2 milijuna eura slijedeće godine

Najviše će se uložiti u nove sadržaje u Arba Resortu, Valamar Collection, u kojemu se gradi 76 novih jedinica te novi vodeni park

Nadzorni odbor rapske Imperial Riviere dao je prethodnu suglasnost Upravi Društva na Plan investicija za 2027. godinu u vrijednosti od 36,2 milijuna EUR., stoji u priopćenju kompanije na Zagrebačkoj burzi.

Planirane investicije u najvećem su dijelu usmjerene u nove sadržaje u Arba Resortu, Valamar Collection, u kojemu se gradi 76 novih smještajnih jedinica te novi vodeni park. Osim navedenog u priopćenju se kaže da će kompanija investirati u razne projekte iz segmenta održivosti, unaprjeđenja ponude na plažama, tekućeg održavanja te u pripremu dokumentacije za buduće projekte.

Kako se navodi u izvješću o prošlogodišnjem poslovanju Imperial Riviera ostvarila je konsolidirane prihode u visini od 132,1 milijuna eura, zabilježivši rast od 12,9 posto u odnosu na prošlogodišnje. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 130,1 milijun eura i veći su za 16,5 milijuna eura (14,5 posto). Rast prihoda od prodaje generiran je s jedne strane rastom broja ostvarenih noćenja za 4,5 posto, što je za 2,3 posto više od plana), te s druge strane još značajnim rastom prosječne prodajne cijene smještajne jedinice od 13,2 posto. Nadalje, značajno su rasli i prihodi od prodaje dodatnih usluga hrane i pića za 8,5 posto (više za milijun eura). Tako značajan rast prosječne prodajne cijene rezultat je rasta potražnje za Premium objektima, novih ulaganja i rasta direktnih kanala prodaje, kaže se u kompanijskom financijskom izvještaju.

I u ovoj je godini nastavljeno uspješno poslovanje sudeći prema konsolidiranom financijskom izvješću prvog kvartala. Imperial Riviera ostvarila je bolje poslovne rezultate od prošlogodišnjih. Ukupni konsolidirani prihod iznose 3,1 milijuna eura i viši je od lanjskog u istom razdoblju za milijun eura. To je za 49,1 posto više u odnosu na 2025 kada je kvartalni konsolidirani prihod iznosio 2,1 milijuna eura. Prihodi od prodaje iznose 2,4 milijuna eura i čine 76,3 posto ukupnih prihoda uz rast od 700 tisuća eura ili 37,9 posto u odnosu na prvi kvartal 2025. godine.

Kao rezultat većeg broja operativnih dana ostvareno je 29.736 noćenja, što je za 57,5 posto više u odnosu na isto razdoblje 2025. Godine, dok je prosječna prodajna cijena smještajne jedinice zabilježila rast od 15,1 posto.