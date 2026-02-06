Bušljeta u finalu za ključnu funkciju u svjetskoj glazbenoj industriji

Član uprave Papaya grupe ušao je u najuži izbor za visoku poziciju u europskoj centrali jedne od najvećih kompanija u industriji zabave

Kako neslužbeno doznajemo, Ivan Bušljeta, suvlasnik tvrtki u sastavu grupe Papaya, ušao je u najuži izbor za poziciju kreativnog direktora i direktora za nove projekte u europskoj centrali jedne od najvećih svjetskih kompanija u industriji zabave.

Ako dođe do konačnog izbora, riječ bi bila o izravnom transferu u Madrid, Rim ili London te dosad najvećem međunarodnom iskoraku jednog hrvatskog menadžera u toj industriji.

Kompanija o kojoj je riječ lider je u organizaciji glazbenih turneja i festivala, koji kroz vlastite operacije i podružnice upravlja dijelom najvrjednije infrastrukture live industrije. Pod kontrolom ili u većinskom vlasništvu te kompanije neki su od najpoznatijih svjetskih festivala, a kompanija izravno organizira turneje i upravlja karijerama stotina svjetskih izvođača.

Pozicija za koju je Bušljeta ušao u završni krug odnosi se na razvoj novih kreativnih i poslovnih projekata na razini cijele grupacije, što uključuje rad s najvećim globalnim brendovima, izvođačima i tržištima.

U tom kontekstu, njegov mogući ulazak u vrh kompanije imao bi vjerojatno i šire značenje za vidljivost hrvatskih stručnjaka u globalnoj industriji zabave.

Bušljeta u ovom trenutku nije htio dati nikakav komentar.