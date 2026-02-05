Kako je Adris zagospodario najluksuznijim turizmom

Rovinjska kompanija kupnjom HUP-a Zagreb potvrdla je da najbolje razumije i razvija koncept turističkog luksuza do najviše razine

Taj ponedjeljak, 5. veljače 2018. obilježila je kratka objava na Zagrebačkoj burzi, već u 8:45 sati o potpisivanju ugovora Ante Vlahovića i Anđelka Leke 'o kupoprodaji udjela i strateškom partnerstvu, kojim će Adris grupa steći 77,78 posto udjela u društvu Expertus, koje je imatelj 58,56 posto svih dionica društva HUP-Zagreb.'

Time su prekinute dugogodišnje špekulacije o prodaji HUP-a. Svi su znali da doajen hrvatskog biznisa, najstariji aktivni poduzetnik u 85. godini prodaje HUP, ali Adrisova akvizicija odjeknula je u poslovnoj zajednici. Kako i ne bi - vlasnika su promijenili hoteli Sheraton, Westin, International i Panorama.

- Anonimni izvori tvrde da je za kupnju, odnosno strateško partnerstvo bilo osam zainteresiranih kandidata, a u javnosti se najčešće spominjala banka Morgan Stanley u suradnji s Falkensteinerom. No, negdje je u zadnji trenutak 'zapelo' i Adris je u prosincu iskoristio priliku – napisao je tada Lider.

Znalo se da rovinjska kompanija ima novca za investiranje. Sad je postalo jasno da je nakon izlaska iz duhanske industrije novi core business postao turizam. Za ulaznicu na najluksuzniji segment zagrebačkog hotelijerstva Adris je potrošio oko 214 milijuna eura, što je nešto manje nego što je 2015. dobio prodajom TDR-a.

Adris je kupnjom HUP-a Zagreb potvrdio da je jedina kompanija koja je razumjela i razvila koncept luksuza do najviše razine u Hrvatskoj. Lider je u veljači 2018. predvidio da će činjenica kako ozbiljnim 'klasterom' objekata visoke kategorije upravlja domaća hotelska kuća 'hrvatskom hotelijerstvu trebala dati dodanu vrijednost proizvodima na razini od četiri plus i pet zvjezdica'.

Zaista, Adris je do danas ostao predvodnik u segmentu luksuznog turizma sa devet hotela s pet zvjezdica. Glavni konkurenti – Lukšić grupa (LJH i Plava laguna) i Valamar imaju šest, odnosno četiri. Kad se tome dodaju i hoteli sa 4+ zvjezdice, predvodnik je Valamar s ukupno 30-ak visokokategornika, ispred Adrisa sa oko 25.

Nakon preuzimanja HUP-a Adrisov turistički portfelj do 2024. sustigao je Valamarove prihode – razlika je smanjena sa 14 posto na samo pet posto. Tom dvojcu treba dodati Lukšićev portfelj, koji im puše za vrat sa šest posto manje prihoda od Adrisovog. Ova mrtva utrka u vrhu hrvatskog luksuznog turizma može nas samo veseliti.

Što se tiče drugog aktera ove priče, vječiti radoholičar Anđelko Leko iznenada je preminuo samo četiri i pol mjeseca nakon prodaje kompanije.