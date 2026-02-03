Temelji za pokretanje najstarijih novina u Hrvatskoj

Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo osnovano 3. veljače 1841. više ne postoji, ali je pokrenulo Gospodarski list, koji izlazi i danas

Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, strukovno poljoprivredno i šumarsko društvo osnovano 3. veljače1841. u Zagrebu. Utemeljili su ga Dragutin Rakovac, grof Laval Nugent, Nikola Zdenčaj i biskup Juraj Haulik koji mu je bio prvi predsjednik. Osnovano je radi obavljanja funkcije zemljoradničke komore, unapređivanja poljodjelstva, šumarstva i obrta putem predavanja, izdavanja knjiga i novina, osnivanja primjernih voćnjaka i rasadnika, priređivanja izložaba, dodjeljivanja nagrada, te kao savjetodavno tijelo državnim institucijama.

Osnivalo je podružnice u većim općinskim mjestima, 1845. osnovan je Gospodarski zavod na Ksaveru u Zagrebu za osposobljavanje u vrtlarstvu, voćarstvu, pčelarstvu i svilarstvu, 1853. pokrenulo je inicijativu za osnivanje gospodarske škole koja je ostvarena otvaranjem Kraljevskoga gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. Godine 1907. društvo se preustrojilo i konstituiralo pod imenom Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga.

S njim su se 1922. sjedinile Zadruga hrvatskih vinogradara i Zadruga za proizvodnju sjemena. Godine 1921/22. društvo je kao većinski dioničar osnovalo trgovačka društva: Središnju privrednu i zadružnu banku d. d. Zagreb, Plug d. d. stalnu izložbu strojeva Zagreb, Ratar d. d. veletrgovinu gospodarskim potrepštinama i proizvodima Zagreb i Zrno d. d. zavod za racionalno sjemenarstvo Zagreb. Zajednički su predstavljali koncern Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva. Godine 1925. pokrenuta je likvidacija društva koja je dovršena 1929.

Premda tog Društva više nema, njegov svojevrsni nastavak je Gospodarski list. Društvo ga je pokrenulo 1842. kao interno mjesečno glasilo. Nakon popuštanja Bachovog apsolutizma 1859. počinje izlaziti tjednim ritmom kao Gospodarske novine pod urednikom Dragutinom Rakovcem, koji je postavio temelje za duže razdoblje. Poziciju glavnog urednika 1855. preuzima Ljudevit Vukotinović Farkaš i mijenja naziv u Gospodarski list, koji je ostao do danas. Prvi domaći poljodjelski list zapravo je – ne računajući službene Narodne novine - novina s najdužom tradicijom u Hrvatskoj, koja danas izlazi dvaput mjesečno.