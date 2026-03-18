Mastercard preuzeo stablecoin tvrtku u poslu vrijednom 1,8 milijardi dolara

Mastercard je preuzeo BVNK i pojačava vlastitu inicijativu plaćanja temeljena na stablecoinima i blockchainu

Mastercard je pristao na akviziciju tvrtke za infrastrukturu stablecoina BVNK u poslu vrijednom do 1,8 milijardi dolara, čime se dodatno širi na plaćanja temeljena na blockchainu.

Sporazum uključuje do 300 milijuna dolara uvjetnih plaćanja i namijenjen je jačanju Mastercardove sposobnosti povezivanja fiat platnih sustava s blockchain transakcijama, priopćila je tvrtka u utorak.

- Očekujemo da će većina financijskih institucija i fintech tvrtki s vremenom pružati usluge povezane s digitalnim valutama, bilo putem stablecoina ili tokeniziranih depozita - rekao je Jorn Lambert, glavni direktor za proizvode u Mastercardu.

BVNK, osnovan 2021. godine, pruža infrastrukturu koja omogućuje tvrtkama slanje i primanje plaćanja putem glavnih blockchain mreža u više od 130 zemalja. Njegova platforma je dizajnirana za premošćivanje fiat valuta i stablecoina, omogućujući slučajeve upotrebe kao što su prekogranična plaćanja, isplate i poslovne transakcije.

Coinbase odustaje od dogovora s BVNK-om

U studenom 2025. Coinbase i BVNK objavili su da su se međusobno povukli iz predložene akvizicije vrijedne dvije milijarde dolara koja je došla do faze dubinske analize. Nije otkriven razlog otkazivanja posla.

BVNK je primio ulaganja od niza velikih tradicionalnih tvrtki za plaćanje. U svibnju 2025. Visa je izvršila strateško ulaganje u tvrtku putem svoje podružnice Visa Ventures, što je uslijedilo nakon što je tvrtka za infrastrukturu stablecoina zatvorila rundu financiranja serije B od 50 milijuna dolara koju je predvodio Haun Ventures.

U listopadu 2025., Citigroupova podružnica rizičnog kapitala, Citi Ventures, također je uložila u BVNK. Iako veličina ulaganja nije objavljena, BVNK je tada izjavio da je njegova procjena premašila 750 milijuna dolara.

Stablecoini bi mogli pokretati globalna plaćanja u roku od 15 godina

Prošli tjedan, poznati investitor Stanley Druckenmiller rekao je da bi stablecoini i blockchain tehnologija mogli preoblikovati globalna plaćanja u sljedećem desetljeću, navodeći njihovu brzinu, učinkovitost i niže troškove u usporedbi s tradicionalnim sustavima. Tvrdio je da bi stablecoini na kraju mogli zamijeniti postojeće platne sustave, čak i dok je i dalje skeptičan prema ulozi kriptovaluta kao dugoročnog pohranjivača vrijednosti.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada tradicionalne financijske tvrtke sve više istražuju sustave temeljene na stablecoinima nakon regulatornog napretka, uključujući GENIUS Act u SAD-u.