Koje su prednosti i nedostaci pionirskog ulaska na tržište?

Pionirski ulazak na tržište igra je za velike igrače, one koji iza sebe imaju snažnu potporu. No to ne znači da su mali igrači isključeni

Zagrebački Bijeli svijet danas je jedna od vodećih europskih tvrtki specijaliziranih za prodaju i distribuciju profesionalnih uređaja za praonice rublja. U dvadeset godina postojanja kompletnim asortimanom profesionalne opreme LG Electronics opremio je mnoge praonice u Hrvatskoj i proširio svoje poslovanje na 20 zemalja središnje i jugoistočne Europe. U trenutku kada je Mario Martinek, osnivač i direktor Bijelog svijeta, počeo razmatrati ulazak u taj segment, hrvatsko tržište samoposlužnih praonica rublja praktički nije postojalo. Pranje rublja izvan kućanstva gotovo se isključivo vezivalo uz klasične uslužne praonice rublja i kemijske čistionice, a koncept automatizirane samoposlužne usluge bio je nepoznat široj javnosti i tržištu u cjelini, pa je Bijeli svijet bio pionir u tom segmentu.

– Za pionirski ulazak to je značilo da nismo ulazili u već formirano tržište, nego smo sudjelovali u njegovom stvaranju. Nije bilo lokalnih referencija, usporedivih poslovnih modela i pouzdanih podataka na temelju kojih bi se mogle donositi odluke. Sve se gradilo od početka, od definiranja poslovnoga koncepta do razumijevanja navika krajnjih korisnika – objašnjava Martinek, dodajući da upravo stoga u prvim godinama poslovanja fokus nije bio na brzom širenju, već na učenju, testiranju i prilagodbi.