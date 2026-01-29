U novom broju doznajte sve o prednostima i nedostacima pionirskog ulaska na tržište

U novom broju smo analizirali i kompaniju Valalta, a donosimo i poduzetničku priču Marka Varge i tvrtke QBen, koja proizvodi pametni urbani namještaj

Povijesni govor kanadskog premijera Marka Carneya u Davosu može se iščitati i kao poziv srednje razvijenim državama da osnuju novu instituciju koja neće pristajati na otvorene (SAD) ili sofisticirane (Kina) pokušaje podčinjavanja svijeta. Prvi Pokret nesvrstanih nije uspio. Vodile su ga siromašne zemlje. Pokret nesvrstanih 2.0 vodile bi bogatije države, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

S obzirom na trajnu nestabilnost svijeta u kojemu se odnosi moći očito snažno preslaguju, posebnu vrijednost dobiva sigurnost, i vojna i ekonomska. Toliko je važna da odjednom zasjenjuje maksimalnu učinkovitost, produktivnost i korist od selidbe biznisa u jeftinije dijelove globusa. O geopolitičkom preslagivanju čitajte u ovotjednoj aktualnoj temi.

Tijekom razgovora za Lider, Ivan Todorić, osnivač domaćeg lanca brze prehrane Bites & Beyond, kontinuirano se referira na konkretne podatke i operativne pokazatelje. Trudi se ne prepustiti slučaju ni najmanji dio sustava – stalno nešto popravlja, ubrzava ili pojednostavnjuje. Na tom principu izgradio je svoj poslovni put, od restorana koji je isprva bio sporedni projekt do lanca koji danas ostvaruje gotovo 30 milijuna eura prihoda i više od milijun dostava na godinu. U razgovoru govori o rastu akvizicijama, centralnoj kuhinji kao sljedećem velikom iskoraku, odnosu prema globalnim lancima, konkurenciji i mogućem IPO-u.

Treba naglasiti da je pionirski ulazak na tržište igra ponajprije za velike igrače, one koji iza sebe imaju snažnu investicijsku potporu svojih vlasnika, znanje, ustrojene modele poslovanja i, što također nije nevažno, već mnogo iskustva stečenoga pionirskim ulascima na druga tržišta. No to ne znači da su mali igrači isključeni. Naprotiv! Samo treba imati na umu staru izreku koja kaže da nema ništa jače od ideje za koju je sazrelo vrijeme. Sve o prednostima i nedostacima pionirskog ulaska na tržište doznajte u temi tjedna.

U novom broju smo analizirali i kompaniju Valalta, a donosimo i poduzetničku priču Marka Varge i tvrtke QBen, koja proizvodi pametni urbani namještaj. Uz novi broj dolazi i prilog 'Investicijski i mirovinski fondovi'.