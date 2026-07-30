U novom broju doznajte sve o iznajmljivačima i novim propisima

Analizirali smo kompaniju Vertiv Croatia, a donosimo i poduzetničku priču Ante Bakića, Roka Budića i tvrtke Probotica, koja kreira autonomne robotske platforme

Zabranu točenja više od 300 litara goriva jednom kupcu na crpkama Ine i Petrola javnost gotovo da i nije percipirala. Ako je odluka donesena uz Vladin blagoslov, a teško da nije, to je krajnje uznemirujuća poslovna vijest. Dizanje cijena je normalno, ali bilo koja restrikcija mora pozvati na oprez, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Predloženim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima uvodi se višestruko pravo glasa ili, prevedeno, mogućnost izdavanja dionica koje neće nositi jedan glas nego, recimo, pet ili deset, a zaoštrava se i otkup vlastitih dionica. Cilj je uvođenja tih europskih direktiva jačanje tržišta kapitala i rasterećenje malih i srednjih ovisnosti o bankarskim kreditima, a da pri tome ne izgube većinsko vlasništvo. O izmjenama zakona više doznajte u aktualnoj temi.

Novi Zakon o medijaciji stupio je na snagu u ožujku ove godine i donio obvezan informativni razgovor s medijatorom o medijaciji prije pokretanja određenih parnica, osnivanje Nacionalnog centra za medijaciju te oslobođenje od sudskih pristojbi za one koji prije tužbe pokušaju riješiti spor medijacijom. O novom zakonu i ulozi medijacije razgovarali smo sa Srđanom Šimcem, sucem Visokoga trgovačkog suda RH i predsjednikom Hrvatske udruge za medijaciju (HUM), jednim od pionira medijacije u Hrvatskoj te medijatorom i trenerom medijatora s međunarodnom reputacijom. Tijekom razgovora uvjerili smo se s koliko strasti govori o medijaciji.

Zimmer frei kakav pamtimo od prije nekoliko desetljeća, kada su iznajmljivači goste tražili mašući tablama uz cestu, odavno ne postoji. Digitalne platforme uvele su privatni smještaj u fazu zimmer freia 2.0, a novi porezi, stroža pravila i promjene koje se tek pripremaju trebali bi označiti početak njegove treće faze. Više o iznajmljivačima i novim propisima doznajte u temi broja.

Analizirali smo kompaniju Vertiv Croatia, a donosimo i poduzetničku priču Ante Bakića, Roka Budića i tvrtke Probotica, koja kreira autonomne robotske platforme.