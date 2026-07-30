Tvrtke i tržišta
Vujnovac prebacio nekretninski biznis na Fortenovu, promjena u Angelina Toursu
30. srpnja 2026.
foto Ratko Mavar
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Vlasništvo nad tvrtkama WEST MALL i PROPERTIES INVEST prebačeno je sa SUSTAINABLE SOLUTIONS HOLDINGA Pavla Vujnovca te Damira Spudića i Josipa Jurčevića na FORTENOVA GRUPU.
Ta transakcija nastavak je interne konsolidacije unutar sustava. Inače, WEST MALL se bavi razvojem i upravljanjem trgovačkim centrima te je u 2025. godini ostvario više od 6,5 milijuna eura prihoda, a PROPERTIES INVEST primarno je usmjeren na investicije i gradnju komercijalnih objekata.
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