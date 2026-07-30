Wall Street oštro pao nakon sastanka Feda, u fokusu i dalje AI

Indeks S&P 500 dotaknuo je najnižu razinu u posljednjih mjesec dana, a Nasdaq je u minusu devet posto od svoje rekordne razine iz lipnja

Dow Jones indeks pao je u srijedu 2,19 posto, na 51.594 boda, S&P 500 indeks za 1,52 posto, na 7.316 bodova, a Nasdaq indeks za 1,74 posto, na 24.442 boda. S&P tako je dotaknuo najnižu razinu u zadnjih mjesec dana, dok je Nasdaq indeks u minusu devet posto od svoje rekordne razine dosegnute u lipnju.

Američka središnja banka donijela je očekivanu odluku o zadržavanju ključne kamatne stope u rasponu od 3,5-3,75 posto, a od 12 članova Vijeća za operacije na otvorenom tržištu troje je bilo za njezino podizanje za 25 baznih bodova.

- Fed je zadržao smjer, kako se i očekivalo. Sada postaje veće pitanje koliko će biti pod pritiskom da podigne kamatne stope u rujnu. Inflacija je užarena, a s rastućim cijenama sirove nafte tržište očekuje podizanje kamata u rujnu - kazao je Ryan Detrick iz Carson Groupa.

Nove smjernice investitori su nestrpljivo očekivali od objave poslovnih rezultata Microsofta i Meta Platformsa, čije su cijene dionica od početka godine u minusu jer se propituje održivost njihovih golemih ulaganja u AI.

Već neko vrijeme brine ih, naime, da tehnološki divovi ulažu milijarde dolara u nove tehnologije i AI na štetu svoje likvidnosti. U međuvremenu, konkurencija iz Kine se pojačava u utrci za razvojem naprednih čipova, kao i kod razvoja jeftinijih modela AI.

Pokazalo se da te zabrinutosti nisu bez temelja, budući je Meta nakon zatvaranja Wall Streeta izvijestila o čak 91 posto nižem novčanom toku u drugom tromjesečju uslijed velikih kapitalnih ulaganja, na 784 milijuna dolara. Usporedbe radi, u istom lanjskom razdoblju likvidnost kompanije bila je na 8,55 milijardi dolara. Cijena dionice Mete pala je u elektroničkoj trgovini nakon zatvaranja burze za pet posto.

No, dionica Microsofta poskupjela je u elektroničkom trgovanju za osam posto, budući da je kompanija izvijestila o rastu neto dobiti za 30-ak posto, na 35,77 milijardi dolara, uz rast prihoda za 18 posto, na 90 milijardi dolara, unatoč kapitalnim izdacima i financijskim najmovima koji su u tromjesečju povećani 69 posto, na 41 milijardu dolara. Posljedično, likvidnost Microsofta pala je 23 posto, na 19,64 milijarde dolara. Od početka godine, međutim, dionica Microsofta na gubitku je 19 posto, dok je ključni S&P 500 indeks u plusu za sedam posto.

Samsung s rekordnom dobiti

Na europskim burzama oprezno se trgovalo, pa je frankfurtski DAX stagnirao na 25.460 bodova, londonski FTSE ojačao je za 0,34 posto, na 10.908 bodova, a francuski CAC pao za 0,6 posto, na 8.408 bodova. MSCI indeks azijsko-pacifičkih burzi u četvrtak je oslabio 0,49 posto, dok je japanski Nikkei porastao dva posto, no na putu je tjednog gubitka od tri posto.

Azijski proizvođači čipova u središtu su pozornosti od ovog tjedna nakon velike rasprodaje južnokorejskih tehnoloških dionica, koja je izbrisala više od 2.000 milijardi dolara s tržišta dionica te zemlje. To je uzdrmalo i ostale regionalne burze, odražavajući zabrinutost investitora oko isplativosti goleme potrošnje tehnoloških kompanija na AI. Južnokorejski Kospi u minusu je 1,72 posto te na putu tjednog pada od 13 posto.

I dok se na azijskim burzama više-manje nastavlja prodaja dionica vezanih uz AI, južnokorejski tehnološki div Samsung Electronics izvijestio o rekordnoj operativnoj dobiti u drugom tromjesečju, koja je porasla za čak 1.814 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 61,7 milijardi dolara, dok su mu prihodi porasli za 130 posto, na 118,7 milijardi dolara, navevši kao razlog potražnju za AI-jem. Dionica Samsunga ojačala je jutros 1,6 posto.

Na deviznim tržištima dolarov indeks, koji mjeri izvedbu američke valute prema šest ostalih najvažnijih svjetskih valuta, u četvrtak je ojačao 0,1 posto, na 100,89 bodova. Tečaj dolara porastao je 0,13 posto prema euru, na 1,145 eura, a ojačao je i 0,07 posto prema jenu, na 163.49 jena.