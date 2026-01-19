Novi vlasnik preuzima Ilicu, slijedi prodaja Name na Kvatriću

Kupac preuzima zalihe i ljude, a Nama izlazi iz zgrade. Iznos od 17,25 milijuna eura neće biti dovoljan za namirenje vjerovnika, pa na bubanj uskoro ide i 'mala Nama'

Višegodišnja saga oko najpoznatije zagrebačke trgovine dobila je svoj konačni epilog. Stečajni upravitelj Damir Mikić potvrdio je za Lider da tvrtka 'Nama d.d.' u potpunosti prestaje s poslovanjem na lokaciji u Ilici.

Iako se u javnosti spekuliralo da bi novi vlasnici nekretnine mogli samo iznajmljivati prostor postojećoj Nami, Mikić je razriješio sve dileme. Neće biti najma, riječ je o potpunom preuzimanju.

- U posebnim uvjetima prodaje nekretnina u Ilici 4-6 obavezan je kupac otkupiti inventar, zatečenu robu i preuzeti u radni odnos na dvije godine zatečene radnike – pojasnio je Mikić i dodao da nakon što se zadovolje uvjeti i izvrši primopredaja, Nama d.d. više neće poslovati u Ilici.

To znači da kupac, tvrtka 'Izbor šesti', preuzima kompletnu operativu. Za kupce će trgovina nastaviti raditi bez prekida, radnici zadržavaju poslove, ali Nama' kao tvrtka u stečaju gubi svoj glavni prihodovni centar.

Novac od Ilice nije dovoljan – prodaje se i Kvatrić

Upravo taj gubitak matične zgrade povlači i drugo ključno pitanje, sudbinu Name na Kvaternikovom trgu. Iako je za zgradu u Ilici postignuta cijena od 17,25 milijuna eura, Mikić je otkrio da taj iznos neće biti dovoljan za zatvaranje financijske konstrukcije ovog maratonskog stečaja.

- Robna kuća na Kvaternikovom trgu nastavit će poslovati do prodaje, a koja će započeti završetkom prodaje Ilice radi namirenja nenamirenih vjerovnika, budući da od prodaje Ilice neće biti dovoljno sredstava za namirenje svih vjerovnika – najavio je Mikić.

Dakle, čim se pravno i formalno okonča posao u Ilici (očekuje se do ožujka), na bubanj ide i druga preostala robna kuća.

Grad digao ruke, put za Splićane otvoren

Ovaj rasplet omogućen je nakon što su gradonačelnik Tomislav Tomašević i Grad Zagreb i službeno digli ruke od kupnje. Rok u kojem je Grad trebao iskoristiti svoje pravo prvokupa za velebnu nekretninu na početku Ilice je istekao, a sudac Nikola Ribarić zatražio je i pismeno očitovanje kako bi se izbjegla naknadna osporavanja. No, iz Grada kažu da za tu investiciju nije predviđen novac iz proračuna.

Time je otklonjena i posljednja formalna prepreka da tvrtka 'Izbor šesti', u vlasništvu splitskih poduzetničkih obitelji Banović postane novi vlasnik.

Tko su novi vlasnici i što planiraju?

Tvrtku 'Izbor šesti' osnovale su obitelji Banović i Budalić. Banovići su široj javnosti poznati kao bivši vlasnici optičkog lanca Anda, lidera na hrvatskom tržištu, dok su Budalići aktivni u nekretninskom sektoru. S obzirom na to da je zgrada u Ilici zaštićena kao kulturno dobro, ona do 2028. godine mora zadržati svoju trgovačku namjenu i specifičnu ambijentalnost. Iako novi vlasnici zasad ne otkrivaju karte, u poslovnim krugovima se nagađa da bi, nakon isteka obveznog dvogodišnjeg perioda zadržavanja postojećeg stanja, u prostor Ilice mogli dovesti velike brendove poput Zare, s kojom Budalići već imaju iskustva u nekadašnjoj robnoj kući Maja u Splitu.