Kugarov ulazak u vlasništvo mogao bi se pokazati kao pun pogodak

Energetski izvođač dobiva kapital, projekte i tržišta, ali pad profitnih marži ostaje najveći izazov za novu fazu rasta

Na propasti i stečajeve kompanija koje su svoj put počele još u bivšoj državi odavno smo se naviknuli. Ni više od trideset godina nakon osamostaljenja Hrvatske takve nas vijesti ne iznenađuju, što se vidjelo i po mlakoj nevjerici nakon obustave proizvodnje u Tvornici željezničkih vagona Gredelj.

No nisu sva iskustva tako gorka. Kad je potkraj prošle godine objavljeno da je novoosnovani Kugar Holding Slavena Kufnera preuzeo većinski udjel u Montingu, činilo se da je riječ o samo jednoj u nizu vijesti iz rubrike 'akvizicija'. Monting nije ni brodogradilište ni tvornica vagona, nego uspješna tvrtka čija povijest seže u pedesete godine prošlog stoljeća. A partnerstvo s Kugar Holdingom ima velik potencijal doista postati strateško i pomoći tom specijalistu graditeljstva u energetici i industriji da iskorači iz dosadašnje niše i prilagodi se novim okolnostima u tržišnom okružju.