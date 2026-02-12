U javnom sektoru u 2025. u prosjeku korišteno 30 dana godišnjeg odmora

U 2025., prema podacima Registra zaposlenih u državnoj službi i javnim službama, u prosjeku je korišteno 30 dana godišnjeg i 3 dana dopusta

Rasprava o plaćama u javnom sektoru redovito se vodi oko osnovice, što su pokazali i nedavni pregovori sindikata s Vladom, no podaci pokazuju da se ukupni radni uvjeti ne svode samo na visinu bruto plaće.

Dok prema Zakonu o radu svaki radnik ima pravo na minimalno četiri tjedna, odnosno 20 dana godišnjeg odmora, prema podacima iz Registra zaposlenih u državnoj službi i javnim službama te centraliziranog obračuna plaća, u 2025. godini u javnom sektoru prosječno je korišteno 30 dana godišnjeg odmora.

Usporedbe radi, prema istraživanju tvrtke Alma Career, u privatnim kompanijama u domaćem vlasništvu zaposlenici u prosjeku imaju 23 dana godišnjeg odmora, dok u kompanijama u stranom vlasništvu imaju 25 dana. Razlika od tjedan dana možda ne izgleda velika u statistici, ali u kalendaru znači sedam jutara bez alarma.

Osim godišnjeg odmora, državni i javni službenici imaju i široko definirana prava na plaćeni dopust u različitim životnim situacijama, koja u privatnom sektoru nisu toliko raširena. Slobodne dane uz naknadu plaće mogu koristiti ne samo u izvanrednim okolnostima, nego i kod uobičajenih događaja poput sklapanja braka, rođenja ili posvajanja djeteta, selidbe ili dobrovoljnog darivanja krvi.