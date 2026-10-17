Kulina Nova Sela: Ostali na djedovini i od pršuta izgradili biznis

Obitelj Bebić već 35 godina proizvodi pršut kod Metkovića, izvozi u Njemačku i ostvaruje gotovo pola milijuna eura godišnjih prihoda.

Za pršut su potrebni vrijeme, strpljenje i upornost. Oblikuju ga bura, dim i sol, a u sebi nosi i znanje prikupljano naraštajima. Upravo to se prema mišljenju Antonija Bebića, vlasnika pršutane Kulina Nova Sela, često izgubi u priči o pršutu: ljudi vide gotovu fetu na tanjuru, ali ne vide koliko je vremena potrebno da se do nje dođe.

– Dug je put od odabiranja odgovarajuće sirovine do stavljanja pršuta na tržište. Može se poboljšati tehnologija, pratiti uvjete i biti precizniji, ali ne može se utjecati na vrijeme potrebno da meso postane pršut. Svaki dan mora se pratiti kako se odvija zrenje, a kapital je vezan u proizvodu mjesecima, katkad i dulje prije nego što proizvod dođe na tržište – ističe Bebić.

Nakon 35 godina postojanja pršutane na posao gleda nešto drugačije nego na početku. Prije je bilo najvažnije preživjeti i pronaći kupca, ali poslije mu je postalo jasno da je najvažnije sačuvati ugled.

– Kada kupac jednom kupi naš pršut i kaže da je dobar, to je lijepo. Međutim, važnije nam je da ga ponovno kupi za mjesec ili godinu dana i da ga preporuči drugima. To je pravi pokazatelj kvalitete – uvjeren je Bebić.