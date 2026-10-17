Hakeri sve češće ciljaju male tvrtke: preko njih dolaze do velikih

Stručnjaci Spana, Combisa, Infiga i CyberFortisa otkrivaju kako se zaštititi od krađe podataka, ucjenjivačkih napada i prijevara

To se događa drugima' ili 'mi smo premali i nismo zanimljivi hakerima' česte su zablude malih i srednjih poduzetnika kad je riječ o kibernetičkoj sigurnosti. Međutim, stvarnost je drukčija – pokazuje da su i manje tvrtke rado meta hakerskih upada. Srećom, postoje sustavi koji i takvim tvrtkama mogu pomoći da se dobro zaštite od neželjenih ugroza.

Ulaganje u kibernetičku sigurnost nikako ne bi trebalo promatrati kao trošak, nego kao investiciju u poslovanje, a stručnjaci za kibernetičku sigurnost tvrde da su odgovarajuća stalna zaštita i nadzor također pristupačni malim i srednjim poduzetnicima.

Ugroženi dobavljači

Najveću vrijednost, prema članici Uprave Spana zaduženoj za upravljanje proizvodima i uslugama Mihaeli Trbojević, ima nekoliko osnovnih mjera: zaštita digitalnih identiteta prijavama otpornima na mrežne krađe identiteta (engl. phishing), gašenje nepotrebnih funkcionalnosti koje povećavaju rizik, sigurno upravljanje računalima i mobilnim uređajima definiranim sigurnosnim politikama, redovitim i testiranim sigurnosnim kopijama podataka te zaštitom elektroničke pošte.

Mihaela Trbojević, članica Uprave Spana

Važno je, veli, i da zaposlenici razumiju osnovna načela sigurnog rada te da mogu prepoznati pokušaje socijalnog inženjeringa. Kibernetička otpornost temelji se, rekla je, na tehničkim kontrolama, jasnim procesima i podizanju svijesti o sigurnosti.

– Najčešći izazovi za mala i srednja poduzeća danas su krađa korisničkih računa, prijevare usmjerene na elektroničku poštu i financijske procese te napadi ucjenjivačkim softverom (engl. ransomware). Mala poduzeća raspolažu znatnim financijskim sredstvima i vrijednim podacima, a istodobno najčešće imaju manje resursa za ulaganje u kibernetičku sigurnost od velikih organizacija.