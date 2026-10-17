Koža je dio midža, ali nije fotografija s Instagrama

Dobra koža danas je znak zdravlja, energije i brige o sebi. Postala je dio osobnog imidža, samopouzdanja, pa čak i poslovne prezentacije

piše Daniel Ceković, dr. med.

Od trendova s društvenih mreža do dermatološke ordinacije – sve više ljudi želi izgledati bolje, ali pitanje je kako to postići bez pretjerivanja. Koža je posljednjih godina postala mnogo više od zdravstvenog pitanja. Postala je dio osobnog imidža, samopouzdanja, pa čak i poslovne prezentacije.

Dobra koža danas se doživljava kao znak zdravlja, energije i brige o sebi. Istodobno tržište estetskih tretmana nikada nije bilo veće. Novi preparati, uređaji i tehnologije pojavljuju se gotovo svakodnevno, a društvene mreže stvaraju dojam da se svaki problem može riješiti jednim tretmanom.

No koža nije fotografija s Instagrama. Ona je živi organ i njezin izgled rezultat je genetike, dobi, izlaganja suncu, hormona, životnih navika i svakodnevne njege. Zato suvremena estetska dermatologija ne bi trebala početi pitanjem: 'Koji tretman želite?', nego: 'U kakvom je stanju vaša koža i što joj zapravo treba?'

Najprije kvaliteta, zatim korekcija

Jedna je od najvećih pogrešaka pokušavati odmah riješiti ono što se vidi u ogledalu. Ako je koža dehidrirana, osjetljiva, gruba ili oštećena suncem, agresivnim tretmanima nećemo nužno dobiti bolji rezultat. Prvi korak zato treba biti poboljšanje kvalitete kože. To podrazumijeva svakodnevnu fotoprotekciju, pravilnu kućnu njegu i, prema potrebi, profesionalne tretmane kojima se poboljšavaju hidracija i struktura kože.

U toj fazi svoje mjesto mogu imati i dubinski hidratori kože, skin boosteri, čiji je cilj poboljšati njezinu hidraciju i kvalitetu, a ne promijeniti crte lica. Tek kada je koža dobro pripremljena, možemo preciznije procijeniti treba li pacijentu laser, određeni injektabilni tretman ili neka druga metoda. To je, zapravo, vrlo sličan princip kao u medicini općenito: najprije treba stvoriti dobre uvjete, a zatim ciljano liječiti problem.

Ne treba svima sve

Danas pacijent može u nekoliko minuta na internetu pronaći desetak tretmana za pore, pigmentacije, bore ili ožiljke. Problem je u tome što ono što je odlično za jednu osobu može biti potpuno nepotrebno, a katkad i neprikladno, za drugu. Zato dobar dermatološki pregled nije prodaja tretmana. To je izrada strategije.

Nekomu će biti dovoljno promijeniti kućnu rutinu i uvesti dosljednu zaštitu od sunca. Netko će imati korist od skin boostera, drugomu će najbolji izbor biti laser, a kod nekoga će najveći rezultat donijeti kombinacija nekoliko metoda – ali u pravilnom redoslijedu. Upravo je tu granica između medicine i industrije ljepote. Industrija ljepote često pita: 'Što možemo napraviti?' Dermatolog bi najprije trebao pitati: 'Što je ovoj koži potrebno?'

Najskuplje nije nužno najbolje

Pacijent danas ne bi trebao birati ordinaciju samo prema broju uređaja ili atraktivnosti tretmana. Važnije je tko procjenjuje kožu, postavlja indikaciju i preuzima odgovornost za konačan rezultat. Dobar estetski rezultat često nije onaj koji drugi odmah primijete. Najbolji je rezultat kad pacijent izgleda odmornije, zdravije i svježije, a pritom i dalje izgleda kao – on.

Budućnost dermatologije zato nije u beskonačnom dodavanju tretmana, nego u personaliziranom pristupu i dugoročnom planiranju kvalitete kože. Jer cilj nije imati što više tretmana. Cilj je imati što bolju kožu – i što dulje je zadržati takvom.

Daniel Ceković