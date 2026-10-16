Kad planiranje ljudi postane dio poslovne strategije

Workforce planning povezuje HR i financije te pomaže tvrtkama planirati troškove, simulirati scenarije i donositi bolje odluke o zaposlenicima

Koliko će kompaniju stajati zapošljavanje novih ljudi? Što će povećanje plaća od pet posto značiti za godišnji proračun? Koliki će biti učinak fluktuacije, odlazaka u mirovinu ili reorganizacije?

To su pitanja koja pripadaju i ljudskim potencijalima (HR-u) i financijama. Problem nastaje kad su podaci o zaposlenicima, financijski plan i ključne pretpostavke raspoređeni po različitim sustavima i datotekama u Excelu​. Tada i jednostavna promjena može pokrenuti novi krug ručne konsolidacije i provjera koje mogu trajati danima.

Solvershipov model

Planiranje radne snage (workforce planning) zato više nije samo pitanje broja zaposlenika već i donošenje odluka u skladu s njihovim financijskim i poslovnim učinkom.

Solvership Workforce Planning Model, razvijen na IBM-ovoj platformi Planning Analytics​, povezuje headcount i FTE (full-time equivalent), plaće, bonuse, doprinose, povlastice i druge troškove zaposlenika s planiranjem fluktuacije, sezonalnosti, mirovina i novih zapošljavanja. U istome modelu mogu se pratiti i ključni pokazatelji HR-a te podaci povezani s izvještavanjem o ESG-u​.

Posebnu vrijednost donosi scenarijsko modeliranje. Organizacija može usporediti što se događa ako se zapošljavanja realiziraju početkom godine ili nekoliko mjeseci poslije, kakav će biti učinak povećanja plaća ili kako prirodni odljev mijenja buduće potrebe za ljudima. Analize koje u klasičnom procesu rada u Excelu​ mogu trajati danima tako postaju dio redovitog planiranja, dostupne u nekoliko sekundi.

Umjetna inteligencija dodatno proširuje mogućnosti takvog pristupa. AI može poduprijeti analizu podataka i scenarija, ubrzati pronalaženje relevantnih uvida i skratiti ručnu obradu. U Solvershipovu modelu AI funkcionalnosti razvijaju se kao nadogradnja postojećeg procesa planiranja.

Za HR to znači bolji pregled strukture radne snage, troškova i ključnih pokazatelja. Za financije znači troškove HR-a izravno povezane s financijskim planom i dostupne za detaljnu i brzu analizu po organizacijskoj jedinici, mjestu troška ili zaposleniku.

Za bolje poslovne odluke

Solvershipov model unaprijed pokriva oko 80 posto tipičnih potreba srednjih i velikih kompanija, a preostali dio prilagođava se specifičnim zahtjevima organizacije. Predviđeno je vrijeme uvođenja od osam do dvanaest tjedana, uz mogućnost integracije s postojećim sustavima HR-a i okružjem planninga.

Tako workforce planning postaje više od operativnog ​procesa HR-a. HR s financijama može aktivno sudjelovati u modeliranju budućih scenarija i povezivati planiranje ljudi s poslovnim ciljevima.

Martina Matovina, direktorica Line of Businessa Planning & Reg Techa kompanije Solvership:

– Najvažnija promjena događa se kad HR i financije više ne razgovaraju o različitim verzijama istoga broja. Kad su podaci HR-a, pretpostavke i financijski učinci povezani, kompanija mnogo lakše može odgovoriti ne samo na pitanje gdje je danas već i na ono što će se dogoditi ako sutra donese određenu odluku –​ istaknula je Martina Matovina, direktorica Line of Business Planning & Reg Techa kompanije Solvership.

Više o tome kako bolje povezati HR i financije, ubrzati planiranje i donositi kvalitetnije poslovne odluke doznajte 11. studenoga u Bird Incubatoru u Zagrebu na Solvership Business Breakfastu ​pod nazivom 'Connecting People, Cost and Business Strategy'. Na praktičnim primjerima pokazat će se kako workforce FP&A mogu pomoći organizacijama prijeći s ručnih procesa na povezaniji, podatkovno i AI podržan pristup planiranju.

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