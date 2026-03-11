Tvrtke i karijere
Lalić nakon 60 godina otišao iz Pivovare, novi direktor Quehenbergera
11. ožujka 2026.
foto
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Dosadašnja članica NO-a ZAGREBAČKE PIVOVARE Mirjana Vuk imenovana je predsjednicom NO-a umjesto Borisa Lalića, a Lucie Kováčová nova je članica NO-a. Lalić je u Zagrebačkoj pivovari bio od 1965. i to uglavnom na vodećim pozicijama. Od 1993. godine bio je predsjednik Uprave, a od umirovljenja 2004. bio je na čelu Nadzornog odbora.
Martin Erich Kuen novi je direktor QUEHENBERGERA LOGISTICSA umjesto Ane Soldo.
Ana Soldo proteklih deset godina bila je direktorica QUEHENBERGERA LOGISTICSA. U siječnju je prešla u ENERGIJU NATURALIS i preuzela vodeće pozicije u ENNA TRANSPORTU, ENNA LOGICU i LOGIC FINANCIALU.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci