Lalić nakon 60 godina otišao iz Pivovare, novi direktor Quehenbergera

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dosadašnja članica NO-a ZAGREBAČKE PIVOVARE Mirjana Vuk imenovana je predsjednicom NO-a umjesto Borisa Lalića, a Lucie Kováčová nova je članica NO-a. Lalić je u Zagrebačkoj pivovari bio od 1965. i to uglavnom na vodećim pozicijama. Od 1993. godine bio je predsjednik Uprave, a od umirovljenja 2004. bio je na čelu Nadzornog odbora.

Martin Erich Kuen novi je direktor QUEHENBERGERA LOGISTICSA umjesto Ane Soldo.

Ana Soldo proteklih deset godina bila je direktorica QUEHENBERGERA LOGISTICSA. U siječnju je prešla u ENERGIJU NATURALIS i preuzela vodeće pozicije u ENNA TRANSPORTU, ENNA LOGICU i LOGIC FINANCIALU.