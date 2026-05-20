Tvin u blokadi smijenio direktora, Contorte u predstečaju

Virovitički TVIN u ozbiljnim je problemima. Račun matične tvrtke u blokadi je od 30 travnja. Umjesto Marija Mikolaša za direktora je postavljen Tomislav Filipović, koji je i na čelu ostalih tvrtki sastavnica grupacije - CONTORTEA i PRO WOODA.

Obje tvrtke su u predstečaju, PRO WOOD od travnja, a sad joj se pridružio i CONTORTE. Predstečajni postupak pokrenut je nakon što je tvrtka bila 52 dana u blokadi uz nepodmirene obveze od 1.308.989,98 eura. Za povjerenika je imenovana Ivana Brebrić iz Zagreba, a vjerovnici su pozvani da u zakonskim rokovima prijave svoje tražbine i sudjeluju u daljnjem postupku restrukturiranja.