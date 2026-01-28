Pavlović otišao s čela Jadroplova, ENNA-ine tvrtke s novom članicom Uprave

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Ivan Pavlović više nije predsjednik Uprave JADROPLOVA te tvrtku sada samostalno zastupa član Uprave Tibor Konjevod.

Pavlović je bio dugogodišnji direktor Luke Ploče, iz koje je otišao samo na nekoliko mjeseci na mjesto ministra prometa u posljednjoj Tuđmanovoj vladi, proveo je dokapitalizaciju i otišao u mirovinu. Nakon neuspješne dokapitalizacije splitskoga Jadroplova opet je 2021. u 69. godini sjeo u menadžersku fotelju. Krajem 2025. opozvan je s te funkcije.