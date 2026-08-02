Tko su 'vlasnici manekeni' koji preuzimaju hrvatske tvrtke u propadanju

Istražili smo model u kojem poduzetnici plaćaju strancima da preuzmu tvrtke pred stečajem i što o tome kaže Porezna uprava

Jeste li čuli za vlasnike manekene? Niste baš sigurni, ali možda će vam, dragi čitatelji, biti jasnije ako objasnimo da je riječ o strancima (izvan EU-a) novim vlasnicima hrvatskih tvrtki. Njima je izgleda posao da privedu kraju njihovo gašenje s obzirom na to da posluju s teškoćama i nema im spasa te da pritom nešto zarade. Dakle, oni ne plaćaju starom vlasniku preuzimanje tvrtke, nego stari vlasnik njima plaća da je 'kupe'. Iako se ne može govoriti o masovnoj pojavi, takvih primjera u Hrvatskoj ipak ima.

Primjerice, nedavno je otvoren i istodobno zaključen skraćeni stečajni postupak nad zagrebačkom tvrtkom Roni metal. Postupak je pokrenut na Finin prijedlog zbog blokade dulje od 120 dana. Ta je vijest nedavno bila objavljena na Liderovu portalu u rubrici u kojoj naš tjednik istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim tvrtkama. Još je navedeno da je 'posljednji financijski izvještaj predan u travnju 2024., a potkraj te godine vlasništvo i upravljanje prebačeno je s Mirjane Rusak na Žarka Maslovarića. Novom vlasniku, koji ima prebivalište u Srbiji, to je (bio) jedini poslovni angažman u Hrvatskoj'.