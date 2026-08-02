Bivši savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović u vlasništvu kluba na Zrću

Madžar je vlasnik niza kompanija, prvenstveno u zdravstvenom sektoru, a najpoznatija je ustanova Vaš Pregled čiji je osnivač

Bivši savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za zdravstvo i sport, Tomislav Madžar, ušao je u vlasništvo kluba Nomad na Zrću umjesto Ivana Timeka i Zorana Gajića, pridruživši se tako Josipu Klemmu, Ivanu Bušljeti, Ozrenu Brunoviću i Mladenu Džajkiću u vlasništvu tog objekta. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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