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Bivši savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović u vlasništvu kluba na Zrću

2. kolovoza 2026.
Tomislav Madžar

Tomislav Madžar

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Madžar je vlasnik niza kompanija, prvenstveno u zdravstvenom sektoru, a najpoznatija je ustanova Vaš Pregled čiji je osnivač

Bivši savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za zdravstvo i sport, Tomislav Madžar, ušao je u vlasništvo kluba Nomad na Zrću umjesto Ivana Timeka i Zorana Gajića, pridruživši se tako Josipu Klemmu, Ivanu Bušljeti, Ozrenu Brunoviću i Mladenu Džajkiću u vlasništvu tog objekta.

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#Tomislav Madžar#Kolinda Grabar-kitarović#Josip Klemm#Ivan Bušljeta#Ozren Brunović#Mladen Džajkić#Nomad Klub#Zrče#Zdravstvo
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