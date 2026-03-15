Luka Ploče: Više faktora utjecalo na drastičan pad lanjskog prihoda

Prekid željezničkog prometa u BiH, stečaj poslovnog partnera te volatilnost tržišta roba utjecalo je na poslovanje Grupe Luka Ploče

Drastičan pad prihoda Grupe Luka Ploče iznenadio je poslovnu javnost, pa smo od Uprave te kompanije potražili odgovor što je razlog tome. Naime, lani je Grupa ostvarila 30,4 milijuna eura prihoda, što je manje od trećine u odnosu na 2024. Nekonsolidirano pak Luka Ploče je uprihodovala lani 27,2 milijuna eura, što je također znatan i značajan pad jer je taj prihod također manji od trećine onog iz 2024.

U odgovoru na naša pitanja Uprava ističe da je na kretanje prometa i prihoda utjecalo više razloga. Među njima je prekid željezničkog prometa u Bosni i Hercegovini na području Jablanice i Konjica početkom četvrtog kvartala 2024. godine.

Luka je u tom razdoblju izgubila jednog od tada najvećih korisnika čiji je tranzitni teret u međuvremenu preusmjeren prema drugim lukama. Nepovoljne promjene na tržištu se prije svega odnose na povećanu volatilnost tržišta roba te makroekonomski kontekst povezan s ratom u Ukrajini i uvođenjem novih trgovinskih tarifa.