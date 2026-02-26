Hrvatskom Telekomu prihod lani rastao 3,6 posto

FTTH (fiber to the home) mreža je dosegnula pokrivenost od 1 milijuna kućanstava i poslovnih korisnika diljem zemlje

Hrvatski Telekom zadržao je trend rasta, ostvarivši porast prihoda od 3,6 posto na godišnjoj razini, objavljeno je iz te kompanije. Rast je potaknut nastavkom pozitivnih poslovnih kretanja u prihodima od mobilnih i fiksnih usluga te profitabilnim rastom u segmentu sistemskih rješenja.

Kako navode, prilagođena EBITDA AL rasla je za 3,3 posto na godišnjoj razini odražavajući dobru operativnu izvedbu i kontinuiranu transformaciju operativnog modela, unatoč stalnim pritiscima rasta plaća i inflacije.

Neto dobit nakon manjinskih udjela dosegnula je 143 milijuna eura, što je rast od 0,8 posto, ostajući stabilna unatoč višim jednokratnim stavkama povezanima s restrukturiranjem i otpremninama.

Najveća ulaganja na tržištu dosegnula su 268,4 milijuna eura, što je povećanje od 10,5 posto na godišnjoj razini, potvrđujući kontinuiranu predanost HT-a širenju najmodernije optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske, osiguravajući kontinuirani razvoj proizvoda i usluga te jačanje temelja za održivi rast.

Tijekom godine Hrvatski Telekom dodatno je proširio najveću FTTH (fiber to the home) mrežu u Hrvatskoj, dosegnuvši pokrivenost od 1 milijuna kućanstava i poslovnih korisnika diljem zemlje, uključujući ruralna područja. Ova prekretnica značajno doprinosi smanjenju digitalnog jaza i osiguravanju digitalne platforme koja je temelj napretka.

Atraktivan povrat za dioničare

U 2025. godini Hrvatski Telekom vratio je 159,7 milijuna eura dioničarima kroz dividende i otkup dionica, potvrđujući svoju kontinuiranu financijsku snagu, disciplinirano upravljanje kapitalom i predanost stvaranju dugoročne vrijednosti za dioničare.

Osvrćući se na poslovne rezultate za 2025. godinu, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavila je:

- Prošle godine nije nedostajalo izazova, od makroekonomskih do poslovnih, ali to je bila i godina u kojoj smo nastavili uspješno razvijati poslovanje. S ponovno daleko najvećim ulaganjima na tržištu, potvrdili smo status najbolje mobilne mreže, a s milijun kućanstava pokrivenih optikom dosegnuli važan strateški cilj i osigurali najbolje usluge našim korisnicima. Rasli smo u segmentima privatnih i poslovnih korisnika te imali najbolje korisničko iskustvo na tržištu.

Nastavili smo se transformirati primjenjujući rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, koju integriramo u razne aspekte svog poslovanja. Istodobno, razvijamo inovativna digitalna rješenja kojima doprinosimo razvoju poslovanja naših korisnika. Ono što nas u Hrvatskom Telekomu čini ponosnima jest što su rješenja poput privatne 5G mreže za Rijeka Gateway ili projekta NextGen 5G zračnih luka prepoznata kao primjeri najboljih praksi - i to u cijeloj Europi.

Dodatno smo ojačali status omiljenog telekom brenda te kompanije koja je angažirana oko važnih društvenih pitanja, poput digitalne uključenosti, zbog čega smo pokrenuli nacionalni edukacijski program 'AI ti to možeš'. Ovim programom želimo omogućiti podizanje razine AI pismenosti, razumijevanja i odgovornog korištenja umjetne inteligencije, za koju vjerujemo da pruža brojne prilike za gospodarstvo i cjelokupno društvo.

U 2026. godini imamo jasan cilj: nastaviti unaprjeđivati korisničko iskustvo, graditi najmodernije mreže, povezivati, inovirati i digitalizirati, uz sustavnu primjernu umjetne inteligencije kako bismo održivo rasli, pružali najbolju uslugu i stvarali prilike za razvoj naših korisnika i partnera. Temelj našeg daljnjeg razvoja kao i zadovoljstva korisnika počiva na zadovoljstvu naših zaposlenika, čija predanost i angažman čine svako naše postignuće mogućim – poručila je Rapaić.

Izgledi za 2026. godinu

Unatoč i dalje nestabilnom okruženju, u toj kompaniji očekuju nastavak trenda rasta u 2026. godini, uz očekivani niski jednoznamenkasti rast prihoda i prilagođene EBITDA AL. Nakon pojačanog investicijskog ciklusa u prethodnim godinama, očekuje se umjereni niski jednoznamenkasti pad kapitalnih ulaganja nakon najmova. Stav Društva o regionalnom širenju ostaje nepromijenjen, uz kontinuiranu procjenu potencijalnih aktivnosti spajanja i preuzimanja.

Promjene u Upravi

Inače, u studenome prošle godine Hrvatski Telekom objavio je da će Boris Drilo, član Uprave za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO), napustiti tu kompaniju od 1. siječnja 2026. te preuzeti novu ulogu u vodstvu Deutsche Telekom Europe. Zamijenio ga je Ognjen Vukoslavović koji je prethodno obnašao dužnost direktora Terenskih usluga, operacija i implementacije.