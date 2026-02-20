Luka Ploče s padom prometa i prihoda u 2025. godini

Prekid željezničkog prometa u BiH i stečaj Koksare smanjili rasute terete, dok kontejnerski promet i EBITDA rastu

Grupa Luka Ploče objavila je nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 2025. godinu, a izvještaj za isto razdoblje objavilo je i Društvo Luka Ploče d.d.

Pad prometa, koji je rezultirao i padom prihoda, rezultat je kombinacije eksternih i infrastrukturnih čimbenika, navode u priopćenju. Kao ključni uzroci izdvajaju se prekid željezničkog prometa u Bosni i Hercegovini na području Jablanice i Konjica početkom četvrtog kvartala 2024. godine, nepovoljne promjene tržišnih okolnosti koje su utjecale na odluku o obustavi djelatnosti trgovanja robom, kao i otvaranje stečajnog postupka nad društvom Koksara, o čemu su investitori informirani 10. prosinca 2025. godine.

Grupa Luka Ploče, koju čine Luka Ploče, Pomorski servis Luka Ploče, Luka šped, Pločanska plovidba i New Concrete Technologies, ostvarila je u 2025. godini 30,41 milijuna eura poslovnih prihoda. Poslovni prihodi posljednjeg kvartala 2025. godine iznose 8,2 milijuna eura. EBITDA Grupe za razdoblje 2025. godine iznosi 10,2 milijuna eura, što je pad od 17,5 posto u odnosu na 2024. godinu, kada je EBITDA Grupe iznosila 12,4 milijuna eura.

Luka Ploče ostvarila je u prošloj godini 27,23 milijuna eura poslovnih prihoda. Poslovni prihodi posljednjeg kvartala u 2025. godini iznose 7,5 milijuna eura. EBITDA Društva za 2025. godinu iznosi oko devet milijuna eura, što je pad od 17,4 posto u odnosu na 2024. godinu, kada je EBITDA iznosila 10.941.000 eura.

Promet preko Luke Ploče iznosio je 3,17 tona robe do kraja četvrtog kvartala 2025. godine što ukazuje na pad od 20 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Ukupan pad prometa primarno se odnosi na pad prometa rasutih tereta od 48 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, pri čemu je zabilježen pad prekrcaja ugljena od 64 posto, troske 42 posto i klinkera od 100 posto.

Unatoč padu prometa rasutih tereta, promet generalnih tereta je porastao za 37 posto, čemu najviše doprinosi porast prometa kontejnera, sode, betonskog željeza i aluminijskih ingota, dok je uočen pad prometa limova. Također, promet tekućih tereta je porastao za sedam posto uspoređujući isto razdoblje prošle godine.

- Poslovni rezultati za 2025. godinu odražavaju zahtjevno razdoblje obilježeno složenim globalnim i lokalnim okolnostima koje su utjecale na tržišne tokove i logističke lance. Unatoč padu poslovnih prihoda, Luka je zadržala stabilnost i financijsku otpornost. Rast kontejnerskog prometa potvrđuje sve značajniju ulogu Luke u intermodalnim logističkim tokovima i našu stratešku poziciju u regionalnom prometnom sustavu. Veliki projekti, poput proširenja kontejnerskog terminala te razvoj Terminalskog operativnog sustava temeljenog na 5G tehnologiji ključni su iskoraci koji će osigurati temelje za održiv rast i daljnje jačanje tržišne pozicije - naglasio je predsjednik Uprave Luke Ploče, Hrvoje Livaja.

Prihodi od prodaje lučkih usluga u 2025. godini iznose 26.738 tisuća eura, što je pad od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada su iznosili 30.814 tisuća eura. Društvo u 2025. godini nema prihoda od prodaje roba, što je rezultat prethodno navedene Odluke uprave o obustavi djelatnosti trgovanja robom do daljnjega.

EBITDA marža bez trgovine Grupe Luka Ploče za 2025. godinu iznosi 34 posto, što je tri postotna boda više nego u 2024. godini. EBITDA marža bez trgovine za Društvo iznosi 33 posto, što je rast od četiri postotna boda u odnosu na 2024. godinu, kada je iznosila 29 posto.