Atlantic grupa: snažan rast prodaje stabilizirao profitabilnost

Izvrsnom prodajom ostvarena je viša profitabilnost, unatoč rekordno visokim cijenama sirove kave i kakaa te ulaganjima u zaposlenike

Atlantic grupa je lani zabilježila prihod od prodaje u iznosu od 1,19 milijardi eura, javili su iz te kompanije. U odnosu na prethodnu godinu prihod je rastao od 10,2 posto. Zahvaljujući izvrsnim prodajnim rezultatima kompanija je uspjela ostvariti višu profitabilnost, unatoč i dalje rekordno visokim cijenama sirove kave i kakaa te kontinuiranim ulaganjima u zaposlenike i ključne projekte. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) veća je u odnosu na godinu ranije za 9,3 posto i iznosi 106 milijuna eura, dok je neto dobit porasla 20,9 posto, na 32 milijuna eura.

- Unatoč zahtjevnom okruženju, Atlantic grupa je 2025. zaključila s izvrsnim poslovnim rezultatima, a snažan rast prihoda od prodaje ostvaren je u gotovo svim poslovnim i distribucijskim područjima te na svim ključnim tržištima. Ova nam je godina donijela blago poboljšanje normalizirane EBITDA marže te signalizira stabilizaciju profitabilnosti s trendom za koji vjerujemo da će se nastaviti i u razdoblju pred nama. Tijekom godine nastavili smo ulagati u naše brendove, ljude, modernizaciju te razvoj inovacija i partnerstava koja podupiru dugoročni rast. S tako čvrstim temeljima, u 2026. godinu ulazimo još snažniji, spremni nastaviti graditi održiv, odgovoran i dugoročan rast – istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi.

Kava, Delikatesni namazi i Donat ključni pokretači rasta

Najznačajniji rast prihoda od prodaje od 27,1 posto ostvaren je u Strateškom poslovnom području (SPP) Kava, a slijede Delikatesni namazi s rastom od 10,2 posto i Donat s rastom od 9,9 posto. Kava je ujedno i najveća pojedinačna kategorija s udjelom od 26,6 posto u ukupnim prihodima od prodaje. Među strateškim distribucijskim područjima (SDP) prednjače Srbija s rastom od 19,9 posto i Sjeverna Makedonija s rastom od 14,8 posto, a značajan je rast ostvaren i na tržištima Njemačke te Bosne i Hercegovine. Strukturu ukupne prodaje obilježava snažna zastupljenost vlastitih brendova koji čine 64,1 posto prihoda, uz 27,1 posto udjela principalskih brendova te 8,8 posto ljekarničkog poslovanja.

Fokus na strateške prioritete

Godinu su obilježili važni događaji u skladu sa strateškim prioritetima kompanije. Prodajom kompanije Montana Plus nastavljen je proces dezinvestiranja manjih (non core) poslovnih aktivnosti. Atlantic Droga Kolinska predala je Obvezujuću ponudu za kupnju kompanije Osem, s ciljem dodatnog jačanja poslovanja u segmentu delikatesnih namaza, a zaključenje transakcije uvjetovano je ishođenjem odobrenja slovenske Agencije za zaštitu tržišne utakmice (AVK). Farmacia je preuzimanjem Belupovih ljekarni Deltis Pharm još jednom potvrdila status vodećeg ljekarničkog lanca u Hrvatskoj.

Na Glavnoj skupštini u lipnju izabrana su tri nova člana Nadzornog odbora: Andrea Gisle Joosen, Florence Jeantet i Branislav Bibić, a u rujnu je Mojca Domiter imenovana novom članicom Uprave Atlantic Grupe zaduženom za područje ljudskih potencijala i kulture. Ovo proširenje Uprave dodatno osnažuje menadžerski tim u realizaciji korporativne strategije, sa sviješću da su ljudi i kultura ključ uspješnog poslovanja, o čemu svjedoče i brojna priznanja, stoji u priopćenju Atlantic grupe.